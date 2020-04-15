Как вы видите, здесь только один объектив основной камеры, поэтому вам не удастся сделать портретный снимок. Также отсутствует желанная сверхширокоугольная оптика. Помимо этого, наблюдаются проблемы с четкостью и детализацией, так что освещение должно быть хорошим.