Vivo Y91c
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой и качественный экран в компактном корпусе
- Предлагает хорошую автономность
- Невысокая стоимость
- Впечатляющее соотношение дисплея к корпусу
- Ограниченный функционал камеры
- Долго заряжается
- Установлен порт microUSB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
Тесты дисплея
Vivo Y91C характеризуется IPS-экраном с тонкими рамками, которые обеспечивают достойное соотношение к корпусу. Минусом дизайна является вырез в дисплее для фронталки.
Дизайн и корпус
|Высота
|155.1 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|163.5 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Бюджетный процессор Helio вместе с 2 ГБ оперативной памяти справляется с простыми задачами на достойном уровне, но ресурсоемкие, включая игры, выдают низкую производительность смартфона. Например, тот самый Asphalt 9 вылетает, а другие более оптимизированные игры будут работать только на низких настройках графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Funtouch 4.5
Funtouch OS черпает вдохновение из операционной системы iOS, поэтому там нет меню приложений, и общая цветовая гамма, оформление папок и многих меню имеет много общего с iPhone. Помимо это, там есть такая полезная фишка, как жесты на выключенном экране.
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.8
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Как вы видите, здесь только один объектив основной камеры, поэтому вам не удастся сделать портретный снимок. Также отсутствует желанная сверхширокоугольная оптика. Помимо этого, наблюдаются проблемы с четкостью и детализацией, так что освещение должно быть хорошим.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол