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Vivo Y91c

Vivo Y91c
Дисплей
54
Производительность
22
Батарея
68
Камера
45
Итоговая оценка
49
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой и качественный экран в компактном корпусе
  • Предлагает хорошую автономность
  • Невысокая стоимость
  • Впечатляющее соотношение дисплея к корпусу
  • Ограниченный функционал камеры
  • Долго заряжается
  • Установлен порт microUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Y91c
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Vivo Y91C характеризуется IPS-экраном с тонкими рамками, которые обеспечивают достойное соотношение к корпусу. Минусом дизайна является вырез в дисплее для фронталки.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y91c
Инфо
Высота 155.1 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 163.5 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
22

Производительность

Все характеристики чипа Виво Y91c и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
785
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3943
Geekbench 5 (одноядерный)
141
Geekbench 5 (многоядерный)
828
AnTuTu Benchmark 7
75630
AnTuTu Benchmark 8
98309

Бюджетный процессор Helio вместе с 2 ГБ оперативной памяти справляется с простыми задачами на достойном уровне, но ресурсоемкие, включая игры, выдают низкую производительность смартфона. Например, тот самый Asphalt 9 вылетает, а другие более оптимизированные игры будут работать только на низких настройках графики.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Funtouch 4.5

Funtouch OS черпает вдохновение из операционной системы iOS, поэтому там нет меню приложений, и общая цветовая гамма, оформление папок и многих меню имеет много общего с iPhone. Помимо это, там есть такая полезная фишка, как жесты на выключенном экране.

68

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y91c
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.8
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Как вы видите, здесь только один объектив основной камеры, поэтому вам не удастся сделать портретный снимок. Также отсутствует желанная сверхширокоугольная оптика. Помимо этого, наблюдаются проблемы с четкостью и детализацией, так что освещение должно быть хорошим.

57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y91c могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y91c

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (21 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Степан 20 апреля 2020 13:03
Больше всего нравится экран - большой, качественный, наравне с оч дорогими. Мне 2 гигов оперативы и встроенной памяти для выполнения повседневных задач хватает с головой, а играми не увлекаюсь. Хотя от нагрузки прилагами или длительными разговорами не греется и затупов не замечал.По такой цене вполне себе качественный аппарат, доволен.
0 Ответить
, Александр 15 апреля 2020 21:48
Это у меня третий смартфон. Подарили сестра с мужем на Новый год. Всё отлично и ярко. Не заряжаю почти неделю и что приятно аккумулятор отличный. И по цене нормально. Рекомендую вам его обязательно.
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Андрей 04 сентября 2020 15:51
Максимум 2-3 дня с натяжкой без зарядки
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