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Vivo Y95

Vivo Y95
Дисплей
54
Производительность
24
Батарея
68
Камера
51
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркая подсветка IPS экрана
  • Длительное время автономной работы
  • Получаются неплохие фотографии
  • Раздельный лоток для двух SIM и одной карты памяти
  • Старая версия Bluetooth
  • Слабое качество видеосъемки
  • Плохая стабилизация изображения камеры
  • Устаревший порт Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво У95
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.18%
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Y95
Инфо
Высота 155.1 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 163.5 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Звездный черный, Красная заря
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.18%

Vivo Y95 предлагает небольшую ширину корпуса, что позволяет крепко удерживать его в руке. Смартфон сделан из пластика, который имеет градиентное оформление, как у многих премиальных гаджетах. Он ощущается, как стекло, что придает ему шарма. Эргономика тоже на уровне – случайные нажатия на экран или кнопки практически никогда не случаются.

24

Производительность

Все характеристики чипа Виво У95 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1950 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
866
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3189
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
886
AnTuTu Benchmark 7
79484
AnTuTu Benchmark 8
104776

Процессор не хватает звезд с неба, однако его мощности достаточно для быстрой работы в режиме многозадачности. Под нагрузкой ведет себя хорошо и не перегревается. На борту имеется 4 ГБ оперативной памяти, где может без проблем храниться 4-5 приложений.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Funtouch 4.5
68

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Y95
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Что касается фотографии, с этой задачей Виво У95 тоже неплохо справляется. Вас порадует широкий перечень настроек, автоматический выбор баланса белого, а также детализация.

55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500, (VOLTE)
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.09 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.32 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Y95 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Y95

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (5 голосов)

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