Vivo Y95
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркая подсветка IPS экрана
- Длительное время автономной работы
- Получаются неплохие фотографии
- Раздельный лоток для двух SIM и одной карты памяти
- Старая версия Bluetooth
- Слабое качество видеосъемки
- Плохая стабилизация изображения камеры
- Устаревший порт Micro USB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.18%
Дизайн и корпус
|Высота
|155.1 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|163.5 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Звездный черный, Красная заря
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Vivo Y95 предлагает небольшую ширину корпуса, что позволяет крепко удерживать его в руке. Смартфон сделан из пластика, который имеет градиентное оформление, как у многих премиальных гаджетах. Он ощущается, как стекло, что придает ему шарма. Эргономика тоже на уровне – случайные нажатия на экран или кнопки практически никогда не случаются.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Архитектура
|4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1950 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор не хватает звезд с неба, однако его мощности достаточно для быстрой работы в режиме многозадачности. Под нагрузкой ведет себя хорошо и не перегревается. На борту имеется 4 ГБ оперативной памяти, где может без проблем храниться 4-5 приложений.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Funtouch 4.5
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Что касается фотографии, с этой задачей Виво У95 тоже неплохо справляется. Вас порадует широкий перечень настроек, автоматический выбор баланса белого, а также детализация.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500, (VOLTE)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.09 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.32 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол