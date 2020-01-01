Vivo Y95 предлагает небольшую ширину корпуса, что позволяет крепко удерживать его в руке. Смартфон сделан из пластика, который имеет градиентное оформление, как у многих премиальных гаджетах. Он ощущается, как стекло, что придает ему шарма. Эргономика тоже на уровне – случайные нажатия на экран или кнопки практически никогда не случаются.