Vivo Z1x создавался с учетом требований игроков, поэтому у него не только красивый дизайн, но и продуманная конструкция. Телефон не перегревается при длительной нагрузке. Задняя крышка имеет глянцевое покрытие, на котором хорошо видны следы от использования по той причине, что отсутствует олеофобное покрытие.