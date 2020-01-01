Vivo Z1x
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Превосходный Super AMOLED дисплей большой диагонали
- Тройная камера с сверхширокоугольной оптикой
- Аккумулятора легко хватает на сутки работы телефона
- Сканер отпечатков пальцев в экране
- Нет возможности расширить встроенный накопитель
- Видеосъемка в режиме 4K слабовата
- Нет оптической стабилизации
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.38 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|404 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.5 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|189.6 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Фиолетовый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Vivo Z1x создавался с учетом требований игроков, поэтому у него не только красивый дизайн, но и продуманная конструкция. Телефон не перегревается при длительной нагрузке. Задняя крышка имеет глянцевое покрытие, на котором хорошо видны следы от использования по той причине, что отсутствует олеофобное покрытие.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 712
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Производительность не доставляет неудобств, процессор Snapdragon 712 выполняет свою функцию на 100%, не позволяя устройству перегреваться. Это решение среднего ценового сегмента, но оно имеет серьезный запас мощности на будущее.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Funtouch 10
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Аккумулятор выдает достаточно мощности для целого дня автономной работы в смешанном режиме. Вы сможете и в игры поиграть, и фильмы посмотреть.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тройная камера смартфона использует искусственный интеллект для улучшения качества фотографий. Неизвестно, помогает ли он чем-то, но кадры получаются действительно достойными с большим количеством деталей. Сверхширокоугольная оптика позволяет делать впечатляющие кадры с углом охвата 120 градусов. В плане съемки в портретном режиме тоже все в порядке.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол