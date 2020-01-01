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Vivo Z1x

Vivo Z1x
Дисплей
68
Производительность
47
Батарея
82
Камера
67
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Превосходный Super AMOLED дисплей большой диагонали
  • Тройная камера с сверхширокоугольной оптикой
  • Аккумулятора легко хватает на сутки работы телефона
  • Сканер отпечатков пальцев в экране
  • Нет возможности расширить встроенный накопитель
  • Видеосъемка в режиме 4K слабовата
  • Нет оптической стабилизации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Z1x
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.38 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Z1x
Инфо
Высота 159.5 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 189.6 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Фиолетовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%

Vivo Z1x создавался с учетом требований игроков, поэтому у него не только красивый дизайн, но и продуманная конструкция. Телефон не перегревается при длительной нагрузке. Задняя крышка имеет глянцевое покрытие, на котором хорошо видны следы от использования по той причине, что отсутствует олеофобное покрытие.

47

Производительность

Все характеристики чипа Виво Z1x и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1910
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5933
Geekbench 5 (одноядерный)
407
Geekbench 5 (многоядерный)
1520
AnTuTu Benchmark 7
182118
AnTuTu Benchmark 8
212870

Производительность не доставляет неудобств, процессор Snapdragon 712 выполняет свою функцию на 100%, не позволяя устройству перегреваться. Это решение среднего ценового сегмента, но оно имеет серьезный запас мощности на будущее.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10
82

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Аккумулятор выдает достаточно мощности для целого дня автономной работы в смешанном режиме. Вы сможете и в игры поиграть, и фильмы посмотреть.

67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Z1x
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тройная камера смартфона использует искусственный интеллект для улучшения качества фотографий. Неизвестно, помогает ли он чем-то, но кадры получаются действительно достойными с большим количеством деталей. Сверхширокоугольная оптика позволяет делать впечатляющие кадры с углом охвата 120 градусов. В плане съемки в портретном режиме тоже все в порядке.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Z1x могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Z1x

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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