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Vivo Z5x

Vivo Z5x
Дисплей
64
Производительность
44
Батарея
87
Камера
61
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Тонкий корпус
  • IPS экран с впечатляющей цветопередачей
  • Камера отлично справляется со своей задачей
  • Быстрый процессор
  • Крупный аккумулятор – медленно разряжается
  • Нет оптического стабилизатора
  • Средняя реализация селфи-камеры
  • Нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Z5x
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.62%

Vivo Z5x является первым смартфоном китайского бренда с круглым отверстием в экране. Реализация достойная – объектив не занимает слишком много места. Панель очень сбалансированная – без серьезных изъянов. Она характеризуется утонченными закругленными углами.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Z5x
Инфо
Высота 162.3 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.62%
44

Производительность

Все характеристики чипа Виво Z5x и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1856
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5933
Geekbench 5 (одноядерный)
396
Geekbench 5 (многоядерный)
1498
AnTuTu Benchmark 7
141715
AnTuTu Benchmark 8
188364

Тут установлен достаточно свежий процессор Snapdragon 710, который гордится своей архитектурой, умеющая экономить заряд батареи, но и одновременно выдавать большую мощность. 4 ГБ оперативной памяти более чем достаточно для обычного юзера, но кроме этой конфигурации, существует еще две: 6 и 8 ГБ.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9
87

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Z5x
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.78
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера состоит из трех стандартных сенсоров, которые дают возможность снимать отличные широкоугольные кадры и портретные. Кстати, фон размывает аккуратно, и если практиковаться, то можно получить идеальные фотографии, но только в условиях хорошего освещения.

67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Z5x могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Z5x

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (86 голосов)

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