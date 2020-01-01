Тесты в бенчмарках

Тут установлен достаточно свежий процессор Snapdragon 710, который гордится своей архитектурой, умеющая экономить заряд батареи, но и одновременно выдавать большую мощность. 4 ГБ оперативной памяти более чем достаточно для обычного юзера, но кроме этой конфигурации, существует еще две: 6 и 8 ГБ.