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Vivo Z6

Vivo Z6
Дисплей
67
Производительность
61
Батарея
92
Камера
67
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с удачно подобранным соотношением сторон
  • Использует один из самых быстрых процессоров в своем классе
  • Отличная камера с широкими возможностями
  • Заряжается менее чем за 1 час
  • Быстрый Wi-Fi и Bluetooth 5.1
  • В камере нет оптического стабилизатора
  • Сенсор отпечатков пальцев находится на задней панели
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво Z6
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo Z6
Инфо
Высота 164 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 9.2 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.6%

Vivo Z6 получил дисплей с действительно тонкими рамками. Инженеры компании отказались от выезжающего механизма для фронтальной камеры в пользу круглого выреза. Таким образом, объектив находится в левом верхнем углу дисплея. Внешний вид смартфона привлекает внимание окружающих.

61

Производительность

Все характеристики чипа Виво Z6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц Kryo 475 Gold, 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1988
AnTuTu Benchmark 8
315363
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Funtouch 10.0

Из коробки смартфон работает на Android 10 с фирменной оболочкой Funtouch 10. Программное обеспечение не доставляет никаких неудобств, и по возможностям оно не уступает тому же One UI.

92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo Z6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера сзади радует огромным набором возможностей. Vivo Z6 имеет 4 объектива, предназначенных для обычной, сверхширокоугольной, портретной и макро съемки. Фотографии получаются достойными, но нередко проявляется слабая стабилизация. Фронтальная камера на 16 МП имеет слабую апертуру f/2.5, из-за чего вечерние фотографии содержат много шумов.

88

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo Z6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Vivo Z6

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (15 голосов)

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