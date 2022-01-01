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Xiaomi 11i

Xiaomi 11i
Дисплей
90
Производительность
54
Батарея
86
Камера
67
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Пиковая яркость дисплея достигает целых 1200 нит
  • Быстрый процессор с серьезным запасом производительности
  • 67-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте со смартфоном
  • Большая батарея заряжается наполовину менее чем за 15 минут
  • Сверхширокоугольный объектив имеет достаточно большой угол охвата в 120 градусов
  • Слабое качество портретных фотографий
  • Лоток для SIM-карт является гибридным
  • Нет поддержки NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 11i
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1190 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 11i
Высота 163.65 мм
Ширина 76.19 мм
Толщина 8.34 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Фиолетовый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.1%
54

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 11i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
644
Geekbench 5 (многоядерный)
2028
AnTuTu Benchmark 9
437643
CPU 125497
GPU 124754
Memory 83077
UX 106534
Total score 437643
3DMark Wild Life Performance
2067
PCMark 3.0 score 10754
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
86

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xiaomi 11i
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2, B3, B5, B8
3G сети WCDMA B1, B2, B5, B8
4G сети LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 11i могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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