Xiaomi 11i Дисплей 90 Производительность 54 Батарея 86 Камера 67 Итоговая оценка 75 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Пиковая яркость дисплея достигает целых 1200 нит

Быстрый процессор с серьезным запасом производительности

67-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте со смартфоном

Большая батарея заряжается наполовину менее чем за 15 минут

Сверхширокоугольный объектив имеет достаточно большой угол охвата в 120 градусов Слабое качество портретных фотографий

Лоток для SIM-карт является гибридным

Нет поддержки NFC

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 11i

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1190 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 11i Высота 163.65 мм Ширина 76.19 мм Толщина 8.34 мм Вес 207 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Фиолетовый, Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.1%

54 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 11i и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 920 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~684 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 644 Geekbench 5 (многоядерный) 2028 AnTuTu Benchmark 9 437643 CPU 125497 GPU 124754 Memory 83077 UX 106534 Total score 437643 3DMark Wild Life Performance 2067 PCMark 3.0 score 10754 Источники: 3DMark [3]

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

86 Батарея Характеристики Объем 5160 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Время полной зарядки 0:35 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Xiaomi 11i Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM B2, B3, B5, B8 3G сети WCDMA B1, B2, B5, B8 4G сети LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 11i могут отличаться в зависимости от региона.