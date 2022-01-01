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Xiaomi 12 Pro (Dimensity)

Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
Дисплей
99
Производительность
98
Батарея
94
Камера
70
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Дисплей LTPO2 с высокой энергоэффективностью
  • Яркости предостаточно для использования на улице
  • На борту быстрый процессор Dimensity 9000 Plus
  • Достаточно большая батарея, которая быстро заряжается
  • Поддерживает беспроводную зарядку
  • Нет телеобъектива с оптическим зумом
  • Лишен 3.5 мм входа и поддержка карт памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12 Про (Dimensity)
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1001 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
Высота 163.6 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.66 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
98

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 12 Про (Dimensity) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MC10
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1363
Geekbench 5 (многоядерный)
4334
AnTuTu Benchmark 9
1112200
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
94

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер 12 Pro (Dimensity)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.76", 1/3.06
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12 Pro (Dimensity) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (6 голосов)

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