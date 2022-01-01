Xiaomi 12 Pro (Dimensity) Дисплей 99 Производительность 98 Батарея 94 Камера 70 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Дисплей LTPO2 с высокой энергоэффективностью

Яркости предостаточно для использования на улице

На борту быстрый процессор Dimensity 9000 Plus

Достаточно большая батарея, которая быстро заряжается

Поддерживает беспроводную зарядку Нет телеобъектива с оптическим зумом

Лишен 3.5 мм входа и поддержка карт памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12 Про (Dimensity)

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.73 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 521 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1001 нит

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12 Pro (Dimensity) Высота 163.6 мм Ширина 74.6 мм Толщина 8.66 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

98 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12 Про (Dimensity) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 MC10 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1363 Geekbench 5 (многоядерный) 4334 AnTuTu Benchmark 9 1112200 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 3 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

94 Батарея Характеристики Объем 5160 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

70 Камеры Спецификации и тестирование камер 12 Pro (Dimensity) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.28"

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/2.76", 1/3.06

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.7 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12 Pro (Dimensity) могут отличаться в зависимости от региона.