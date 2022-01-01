Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
Дисплей
99
Производительность
98
Батарея
94
Камера
70
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Дисплей LTPO2 с высокой энергоэффективностью
- Яркости предостаточно для использования на улице
- На борту быстрый процессор Dimensity 9000 Plus
- Достаточно большая батарея, которая быстро заряжается
- Поддерживает беспроводную зарядку
- Нет телеобъектива с оптическим зумом
- Лишен 3.5 мм входа и поддержка карт памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12 Про (Dimensity)
99
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|521 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1001 нит
63
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|74.6 мм
|Толщина
|8.66 мм
|Вес
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
98
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000 Plus
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1363
Geekbench 5 (многоядерный)
4334
AnTuTu Benchmark 9
1112200
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
94
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
70
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.76", 1/3.06
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12 Pro (Dimensity) могут отличаться в зависимости от региона.