Xiaomi 12S Pro Дисплей 99 Производительность 98 Батарея 89 Камера 76 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Отличный дисплей с частотой обновления 120 Гц

Имеет пиковую яркость 1500 нит

Использует топовый процессор Qualcomm

Заряжается менее чем за 20 минут

Поддерживает быструю беспроводную зарядку Относительно небольшой аккумулятор

Нет поддержки карт памяти и входа для наушников на 3.5 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12S Про

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.73 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 521 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1514 нит

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12S Pro Высота 163.6 мм Ширина 74.6 мм Толщина 8.2 мм Вес 204 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Фиолетовый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

98 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12S Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1346 Geekbench 5 (многоядерный) 4176 AnTuTu Benchmark 9 1099973 CPU 243697 GPU 478120 Memory 191931 UX 184166 Total score 1099973 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 3 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

89 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Время полной зарядки 0:19 ч.

76 Камеры Спецификации и тестирование камер 12S Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 115° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.28"

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12S Pro могут отличаться в зависимости от региона.