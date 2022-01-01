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Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro
Дисплей
99
Производительность
98
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Имеет пиковую яркость 1500 нит
  • Использует топовый процессор Qualcomm
  • Заряжается менее чем за 20 минут
  • Поддерживает быструю беспроводную зарядку
  • Относительно небольшой аккумулятор
  • Нет поддержки карт памяти и входа для наушников на 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12S Про
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1514 нит
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12S Pro
Высота 163.6 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 204 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
98

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 12S Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
4176
AnTuTu Benchmark 9
1099973
CPU 243697
GPU 478120
Memory 191931
UX 184166
Total score 1099973
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
89

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер 12S Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12S Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (8 голосов)

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