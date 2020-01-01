Тесты в бенчмарках

Если вы постоянно будете играть в игры, то процессор Snapdragon 855 обеспечит достаточно мощности для любой игры. Даже варианта с 6 ГБ оперативной памяти хватает для поддержания высокого уровня многозадачности, поэтому покупать в 2 раза больше – 12 ГБ – особого смысла нет.