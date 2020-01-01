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Xiaomi Black Shark 2

Xiaomi Black Shark 2
Дисплей
68
Производительность
82
Батарея
76
Камера
64
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крайне быстрый процессор – идеально подходит для игр
  • Очень неплохая цена
  • Камера отлично снимает
  • Долго сохраняет комфортную температуру корпуса
  • Привлекательный внешний вид
  • Не имеет защиты от воды
  • Тусклый экран
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует поддержка Android Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Блэк Шарк 2
68

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.94%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
616 нит

Дисплей занимает ощутимо большую долю лицевой панели, хотя и не рекордную. Он построен по технологии AMOLED, поэтому он бережно относится к расходу батареи, однако пользователи негативно отзываются о яркости – панель тусклая.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 2
Инфо
Высота 163.6 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.94%

Xiaomi Black Shark 2 можно назвать одним из самых интересных смартфонов в плане дизайна. Несмотря на большой вес в 205 грамм, смартфон не кажется грубым. Благодаря продуманной конструкции он практически никогда не перегревается, обеспечивая хороший уровень быстродействия.

82

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Блэк Шарк 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3594
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10912
Geekbench 5 (одноядерный)
745
Geekbench 5 (многоядерный)
2643
AnTuTu Benchmark 7
392510
AnTuTu Benchmark 8
420308

Если вы постоянно будете играть в игры, то процессор Snapdragon 855 обеспечит достаточно мощности для любой игры. Даже варианта с 6 ГБ оперативной памяти хватает для поддержания высокого уровня многозадачности, поэтому покупать в 2 раза больше – 12 ГБ – особого смысла нет.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI JoyUI 11
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (65% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:31 ч.
Время просмотра видео
16:55 ч.
Время разговора (3G)
22:41 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Black Shark 2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (48 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
84
Качества видео
85
Итоговая оценка камеры
84
76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500, (3xCA, 2xCA, 4x4 MIMO)
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67.3 дБ
Музыка
72.8 дБ
Звонок
82.8 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.92 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 2

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (21 голосов)

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