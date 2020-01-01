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Xiaomi Black Shark 2 Pro

Xiaomi Black Shark 2 Pro
Дисплей
67
Производительность
87
Батарея
82
Камера
72
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей с высокой плотностью пикселей и минимальной задержкой работы сенсора
  • Очень быстрый процессор с экономичным расходом заряда аккумулятора
  • Алюминиевая конструкция – прочный корпус
  • Много встроенной памяти
  • Средняя автономность
  • Отсутствует слот для карты памяти
  • Нет сверхширокоугольной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Блэк Шарк 2 Про
67

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.7%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Экран получил оптимальные размеры, передает отличную картинку с высокой плотностью пикселей, а главным его достоинством является увеличенная частота реакции сенсора. AMOLED матрица обеспечивает высокую контрастность и неплохую цветопередачу.

56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 2 Pro
Инфо
Высота 163.6 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Оранжевый, Фиолетовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.7%

Xiaomi Black Shark 2 Pro считается одним из самых продвинутых смартфонов в плане дизайна. У него полностью алюминиевый корпус, который способствует ускоренному охлаждению во время игры. Внутри имеется жидкостное охлаждение, разделенное на 2 части, чтобы телефон можно было быстро заряжать и одновременно играть.

87

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Блэк Шарк 2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3657
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11115
Geekbench 5 (одноядерный)
881
Geekbench 5 (многоядерный)
2967
AnTuTu Benchmark 7
397047
AnTuTu Benchmark 8
447867
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Joy UI 11
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Слабым звеном смартфона называют именно автономность, поскольку аккумулятор емкостью 4000 мАч не способен обеспечить необходимое время автономной работы. Однако, благодаря комплектному зарядному устройству на 27 Ватт он заряжается быстро, примерно за 1 час и 20 минут.

72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Black Shark 2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100
69

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Слабым звеном смартфона называют именно автономность, поскольку аккумулятор емкостью 4000 мАч не способен обеспечить необходимое время автономной работы. Однако, благодаря комплектному зарядному устройству на 27 Ватт он заряжается быстро, примерно за 1 час и 20 минут.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Адаптер з Type-C на 3.5 мм
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 2 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (9 голосов)

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