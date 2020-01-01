Xiaomi Black Shark 2 Pro считается одним из самых продвинутых смартфонов в плане дизайна. У него полностью алюминиевый корпус, который способствует ускоренному охлаждению во время игры. Внутри имеется жидкостное охлаждение, разделенное на 2 части, чтобы телефон можно было быстро заряжать и одновременно играть.