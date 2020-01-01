Xiaomi Black Shark 2 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный дисплей с высокой плотностью пикселей и минимальной задержкой работы сенсора
- Очень быстрый процессор с экономичным расходом заряда аккумулятора
- Алюминиевая конструкция – прочный корпус
- Много встроенной памяти
- Средняя автономность
- Отсутствует слот для карты памяти
- Нет сверхширокоугольной камеры
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Экран получил оптимальные размеры, передает отличную картинку с высокой плотностью пикселей, а главным его достоинством является увеличенная частота реакции сенсора. AMOLED матрица обеспечивает высокую контрастность и неплохую цветопередачу.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Оранжевый, Фиолетовый, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Xiaomi Black Shark 2 Pro считается одним из самых продвинутых смартфонов в плане дизайна. У него полностью алюминиевый корпус, который способствует ускоренному охлаждению во время игры. Внутри имеется жидкостное охлаждение, разделенное на 2 части, чтобы телефон можно было быстро заряжать и одновременно играть.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|675 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Joy UI 11
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Слабым звеном смартфона называют именно автономность, поскольку аккумулятор емкостью 4000 мАч не способен обеспечить необходимое время автономной работы. Однако, благодаря комплектному зарядному устройству на 27 Ватт он заряжается быстро, примерно за 1 час и 20 минут.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|20 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 2100
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Слабым звеном смартфона называют именно автономность, поскольку аккумулятор емкостью 4000 мАч не способен обеспечить необходимое время автономной работы. Однако, благодаря комплектному зарядному устройству на 27 Ватт он заряжается быстро, примерно за 1 час и 20 минут.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Адаптер з Type-C на 3.5 мм
- Чехол