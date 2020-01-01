Xiaomi Black Shark 3
Дисплей
79
Производительность
78
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
79
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Премиальная начинка, обладающая высокой производительностью
- Быстрая проводная и магнитная зарядка
- Смартфон не перегревается в играх
- Есть сверхширокоугольный объектив
- Камера лишена оптического стабилизатора
- Модель с 8 ГБ оперативной памяти имеет 30-ваттную быструю зарядку, а остальные модели – 60 Вт
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Блэк Шарк 3
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Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
Xiaomi Black Shark 3 имеет игровой экран с повышенной частотой обновления 90 гц, которая улучшает плавность изображения. Никаких вырезов в панели нет, поэтому ничего не будет мешать геймплею. Разрешение достаточное для того, чтобы картинка была четкой.
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Дизайн и корпус
|Высота
|168.7 мм
|Ширина
|77.3 мм
|Толщина
|10.4 мм
|Вес
|222 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
78
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
899
Geekbench 5 (многоядерный)
314
AnTuTu Benchmark 8
655105
Производительность, учитывая наличие внутри смартфона Snapdragon 865, очень хорошая. Данный процессор показывает себя превосходно в требовательных играх, таких как PUBG и Asphalt 9. Оперативной памяти хватает для всего – многозадачность достойная.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Joy UI 12
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
89
Батарея
|Объем
|4720 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 42 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.3
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|7744 x 5184
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера имеет только сверхширокоугольный объектив и портретный, но главный минус заключается в отсутствии оптического стабилизатора. Макросъемки тоже нет, но зато качество фотографий, сделанных на 64-мегапиксельный датчик, приличное.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM B2, B3 B5, B8
|3G сети
|WCDMA B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19
|4G сети
|LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 3 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Black Shark 3
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