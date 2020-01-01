Тесты дисплея

Xiaomi Black Shark 3 имеет игровой экран с повышенной частотой обновления 90 гц, которая улучшает плавность изображения. Никаких вырезов в панели нет, поэтому ничего не будет мешать геймплею. Разрешение достаточное для того, чтобы картинка была четкой.