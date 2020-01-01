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Xiaomi Black Shark 3

Xiaomi Black Shark 3
Дисплей
79
Производительность
78
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Премиальная начинка, обладающая высокой производительностью
  • Быстрая проводная и магнитная зарядка
  • Смартфон не перегревается в играх
  • Есть сверхширокоугольный объектив
  • Камера лишена оптического стабилизатора
  • Модель с 8 ГБ оперативной памяти имеет 30-ваттную быструю зарядку, а остальные модели – 60 Вт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Блэк Шарк 3
79

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Xiaomi Black Shark 3 имеет игровой экран с повышенной частотой обновления 90 гц, которая улучшает плавность изображения. Никаких вырезов в панели нет, поэтому ничего не будет мешать геймплею. Разрешение достаточное для того, чтобы картинка была четкой.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 3
Инфо
Высота 168.7 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 10.4 мм
Вес 222 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
78

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Блэк Шарк 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
899
Geekbench 5 (многоядерный)
314
AnTuTu Benchmark 8
655105

Производительность, учитывая наличие внутри смартфона Snapdragon 865, очень хорошая. Данный процессор показывает себя превосходно в требовательных играх, таких как PUBG и Asphalt 9. Оперативной памяти хватает для всего – многозадачность достойная.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Joy UI 12
Размер системы из коробки 20 ГБ
89

Батарея

Характеристики
Объем 4720 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:42 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 42 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Black Shark 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.3
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет только сверхширокоугольный объектив и портретный, но главный минус заключается в отсутствии оптического стабилизатора. Макросъемки тоже нет, но зато качество фотографий, сделанных на 64-мегапиксельный датчик, приличное.

89

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM B2, B3 B5, B8
3G сети WCDMA B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19
4G сети LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 3

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (15 голосов)

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