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Xiaomi Black Shark 3 Pro

Xiaomi Black Shark 3 Pro
Дисплей
84
Производительность
91
Батарея
92
Камера
76
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления дисплея 90 Гц
  • Есть физические триггеры для игры
  • Алюминиевый корпус с отличной теплоотдачей
  • Используется очень быстрый процессор и память
  • Заряжается всего за 40 минут
  • Магнитная зарядка дает возможность подзаряжать смартфон во время игры
  • Нельзя расширить встроенный накопитель с помощь MicroSD
  • Камера лишена оптической стабилизации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Блэк Шарк 3 Про
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 7.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 484 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Дисплей имеет диагональ 7.1 дюйм, поэтому его часто путают с планшетом. С другой стороны, это один из самых компактных смартфонов с таким большим экраном. Физическое разрешение составляет 3120 на 1440 точек, и этого достаточно для четкого отображения контента. Панель имеет увеличенную частоту обновления 90 Гц, которая обеспечивает заметно более плавную картинку.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 3 Pro
Инфо
Высота 177.8 мм
Ширина 83.3 мм
Толщина 10.1 мм
Вес 253 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%

Xiaomi Black Shark 3 Pro можно смело назвать игровым смартфоном лишь потому, что у него на правой грани корпуса имеется две триггерные кнопки, которые активно используются в играх. Боковые рамки очень тонкие, хотя верхняя больше, чем у многих конкурентов. Однако в дисплее нет никаких вырезов, которые могут помешать в игре.

91

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Блэк Шарк 3 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
886
Geekbench 5 (многоядерный)
2990
AnTuTu Benchmark 8
576860

В быстродействии ему нет равных, ибо Black Shark 3 Pro работает на топовом процессоре Snapdragon 865. В тандеме с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 он показывает рекордные цифры в синтетических тестах на производительность.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI JoyUI 11
Размер системы из коробки 37 ГБ
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:38 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 38 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Black Shark 3 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.25
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 20 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

В телефоне есть несколько динамиков громкой связи, которые используются в играх. Они звучат очень хорошо, и так должно быть, поскольку это сильно сказывается на геймплее.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Фирменные наклейки
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 3 Pro

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (50 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Вопрос 02 сентября 2020 14:24
Тут на верху на плюсы написано Имеет без проводную зарядку, а там где внизу написано проворная 65вт а беспроводная НЕТ какая тупость? И я заметил некоторых ошибок в тексте!!!!
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