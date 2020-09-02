Xiaomi Black Shark 3 Pro можно смело назвать игровым смартфоном лишь потому, что у него на правой грани корпуса имеется две триггерные кнопки, которые активно используются в играх. Боковые рамки очень тонкие, хотя верхняя больше, чем у многих конкурентов. Однако в дисплее нет никаких вырезов, которые могут помешать в игре.