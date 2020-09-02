Xiaomi Black Shark 3 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Частота обновления дисплея 90 Гц
- Есть физические триггеры для игры
- Алюминиевый корпус с отличной теплоотдачей
- Используется очень быстрый процессор и память
- Заряжается всего за 40 минут
- Магнитная зарядка дает возможность подзаряжать смартфон во время игры
- Нельзя расширить встроенный накопитель с помощь MicroSD
- Камера лишена оптической стабилизации
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|7.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|484 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дисплей имеет диагональ 7.1 дюйм, поэтому его часто путают с планшетом. С другой стороны, это один из самых компактных смартфонов с таким большим экраном. Физическое разрешение составляет 3120 на 1440 точек, и этого достаточно для четкого отображения контента. Панель имеет увеличенную частоту обновления 90 Гц, которая обеспечивает заметно более плавную картинку.
Дизайн и корпус
|Высота
|177.8 мм
|Ширина
|83.3 мм
|Толщина
|10.1 мм
|Вес
|253 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Xiaomi Black Shark 3 Pro можно смело назвать игровым смартфоном лишь потому, что у него на правой грани корпуса имеется две триггерные кнопки, которые активно используются в играх. Боковые рамки очень тонкие, хотя верхняя больше, чем у многих конкурентов. Однако в дисплее нет никаких вырезов, которые могут помешать в игре.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
В быстродействии ему нет равных, ибо Black Shark 3 Pro работает на топовом процессоре Snapdragon 865. В тандеме с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 он показывает рекордные цифры в синтетических тестах на производительность.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|JoyUI 11
|Размер системы из коробки
|37 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:38 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 38 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.25
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|7744 x 5184
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|20 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
В телефоне есть несколько динамиков громкой связи, которые используются в играх. Они звучат очень хорошо, и так должно быть, поскольку это сильно сказывается на геймплее.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Фирменные наклейки
Цены на Xiaomi Black Shark 3 Pro
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