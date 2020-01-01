Камера на 64 МП снимает отлично, но по интерфейсу приложения камеры становится понятно, что компания Xiaomi не придавала особого внимания на возможности фотографирования. Также здесь отсутствует макрообъектив, не говоря уже о телеобъективе. Оптической стабилизации нет, но вместо него используется неплохая цифровая.