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Xiaomi Black Shark 3S

Xiaomi Black Shark 3S
Дисплей
86
Производительность
81
Батарея
89
Камера
78
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Игровой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Мощный процессор Snapdragon с большим объемом оперативной памяти
  • Быстрая память встроенного накопителя (UFS 3.1)
  • 64-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой
  • Быстрая зарядка на 65 Вт, заряжает батарею за 38 минут
  • Нельзя вставить карту памяти, чтобы увеличить объем встроенного накопителя
  • Медленный USB 2.0
  • Имеется только цифровая стабилизация.

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Блэк Шарк 3S
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Xiaomi Black Shark 3S оснастили игровым экраном, который имеет подходящую частоту обновления 120 Гц. Конкуренты имеют 144 или даже 160 Гц, однако большой разницы вы не заметите. Его яркости достаточно для комфортной игры даже на улице, поскольку дисплей обладает высоким уровнем яркости.

59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 3S
Инфо
Высота 168.7 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 10.4 мм
Вес 222 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
81

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Блэк Шарк 3S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
319
AnTuTu Benchmark 8
661183

Используемый в смартфоне процессор Snapdragon 865 Plus можно смело называть игровым, так как его производительности предостаточно для любых современных игр. 12 ГБ оперативной памяти будет достаточно для всех задач, с которыми столкнется даже самый опытный пользователь.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Joy UI 12
89

Батарея

Характеристики
Объем 4729 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:38 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 38 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Black Shark 3S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.3
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 64 МП снимает отлично, но по интерфейсу приложения камеры становится понятно, что компания Xiaomi не придавала особого внимания на возможности фотографирования. Также здесь отсутствует макрообъектив, не говоря уже о телеобъективе. Оптической стабилизации нет, но вместо него используется неплохая цифровая.

89

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 3S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 3S

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (20 голосов)

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