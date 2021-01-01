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Xiaomi Black Shark 4 Pro

Xiaomi Black Shark 4 Pro
Дисплей
90
Производительность
90
Батарея
81
Камера
68
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Топовый экран с частотой обновления 144 Гц
  • Флагманский процессор Snapdragon 888 с высокой графической производительностью
  • Камера на 64 МП хорошо справляется с ночной съемкой
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт
  • Нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев
  • Не поддерживает расширение памяти с помощью карт MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Black Shark 4 Про
90

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1321 нит
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 4 Pro
Высота 163.8 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 9.9 мм
Вес 220 граммов
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.8%
90

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Black Shark 4 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1139
Geekbench 5 (многоядерный)
3565
AnTuTu Benchmark 8
451955
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Joy UI 12.5
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Black Shark 4 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 4 Pro

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Black Shark 3 Pro против Black Shark 4 Pro
2. ROG Phone 3 против Black Shark 4 Pro
3. ROG Phone 5 против Black Shark 4 Pro
4. Black Shark 4 против Black Shark 4 Pro

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