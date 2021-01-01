Xiaomi Black Shark 4 Pro Дисплей 90 Производительность 90 Батарея 81 Камера 68 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Топовый экран с частотой обновления 144 Гц

Флагманский процессор Snapdragon 888 с высокой графической производительностью

Камера на 64 МП хорошо справляется с ночной съемкой

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт Нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев

Не поддерживает расширение памяти с помощью карт MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Black Shark 4 Про

90 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1321 нит

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 4 Pro Высота 163.8 мм Ширина 76.4 мм Толщина 9.9 мм Вес 220 граммов Материал задней панели Стекло Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.8%

90 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Black Shark 4 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1139 Geekbench 5 (многоядерный) 3565 AnTuTu Benchmark 8 451955

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Joy UI 12.5

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 19 минут) Время полной зарядки 0:19 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Black Shark 4 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 4 Pro