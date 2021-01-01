Xiaomi Black Shark 4 Pro
Дисплей
90
Производительность
90
Батарея
81
Камера
68
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Топовый экран с частотой обновления 144 Гц
- Флагманский процессор Snapdragon 888 с высокой графической производительностью
- Камера на 64 МП хорошо справляется с ночной съемкой
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт
- Нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев
- Не поддерживает расширение памяти с помощью карт MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Black Shark 4 Про
90
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1321 нит
81
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|9.9 мм
|Вес
|220 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.8%
90
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1139
Geekbench 5 (многоядерный)
3565
AnTuTu Benchmark 8
451955
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Joy UI 12.5
81
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 19 минут)
|Время полной зарядки
|0:19 ч.
68
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.