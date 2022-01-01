Xiaomi Black Shark 5 Дисплей 90 Производительность 82 Батарея 82 Камера 69 Итоговая оценка 79 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Частота обновления дисплея 144 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона

Яркости экрана предостаточно для использования на улице

Производительности есть с запасом для новых требовательных игр

Неплохая батарея, но главным достоинством является 120-ваттная быстрая зарядка

Достойный звук из стереодинамиков Нет телеобъектива для оптической съемки

Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Black Shark 5

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1312 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 5 Высота 163.8 мм Ширина 76.3 мм Толщина 10 мм Вес 218 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.8%

82 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Black Shark 5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1049 Geekbench 5 (многоядерный) 3416

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Joy UI 13

82 Батарея Характеристики Объем 4650 мАч Мощность зарядки 120 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:20 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Black Shark 5 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 5312 x 2988 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 5 могут отличаться в зависимости от региона.