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Xiaomi Black Shark 5

Xiaomi Black Shark 5
Дисплей
90
Производительность
82
Батарея
82
Камера
69
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления дисплея 144 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона
  • Яркости экрана предостаточно для использования на улице
  • Производительности есть с запасом для новых требовательных игр
  • Неплохая батарея, но главным достоинством является 120-ваттная быстрая зарядка
  • Достойный звук из стереодинамиков
  • Нет телеобъектива для оптической съемки
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Black Shark 5
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1312 нит
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 5
Высота 163.8 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 10 мм
Вес 218 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.8%
82

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Black Shark 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
3416
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Joy UI 13
82

Батарея

Характеристики
Объем 4650 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Black Shark 5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

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