Xiaomi Black Shark 5 Pro Дисплей 90 Производительность 97 Батарея 82 Камера 69 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с низкой задержкой и высокой частотой обновления отлично себя показывает в играх

Топовый процессор и быстрая память обеспечивают отличную производительность

Вариант на 512 ГБ использует тип накопителя NVMe SSD

Неплохая по емкости батарея заряжается за считанные минуты Телеобъектив отсутствует

Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Black Shark 5 Про

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1312 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 5 Pro Высота 163.9 мм Ширина 76.5 мм Толщина 9.5 мм Вес 220 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.8%

97 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Black Shark 5 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1202 Geekbench 5 (многоядерный) 4195 AnTuTu Benchmark 9 1095016 CPU 241049 GPU 446381 Memory 231742 UX 174369 Total score 1095016 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 1 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Joy UI 13

82 Батарея Характеристики Объем 4650 мАч Мощность зарядки 120 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:20 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Black Shark 5 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 5312 x 2988 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.