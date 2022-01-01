Xiaomi Civi 2 Дисплей 91 Производительность 65 Батарея 80 Камера 69 Итоговая оценка 76 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей поддерживает Dolby Vision и имеет высокую частоту обновления

Актуальный процессор, который способен обеспечить плавную работу смартфона

Достойная основная камера и неплохая двойная фронтальная

Быстро заряжается от 67-ваттного адаптера питания Нет камеры для оптического приближения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Civi 2

91 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Civi 2 Высота 159.2 мм Ширина 72.7 мм Толщина 7.23 мм Вес 171.8 граммов Водонепроницаемость Нет Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.5%

65 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Civi 2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 662 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 716 Geekbench 5 (многоядерный) 2921 AnTuTu Benchmark 9 562032 CPU 177123 GPU 162367 Memory 101455 UX 120496 Total score 562032 Рейтинг AnTuTu Benchmark - 196 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (32% за 10 минут) Время полной зарядки 0:42 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Civi 2 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 115° Количество объективов 3 (50 МП + 20 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 20 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2 / B3 / B5 / B8 3G сети WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G сети LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Civi 2 могут отличаться в зависимости от региона.