Тесты дисплея

Huawei Honor 9X является крупным гаджетом за счет экрана на 6.59 дюймов с высоким разрешением. Он яркий, даже ярче заявленного производителем, однако все равно слепнет под яркими лучами солнца. В настройках есть много параметров для регулировки цветовой температуры и разрешения, что может пригодиться.