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Huawei Honor 9X Premium

Huawei Honor 9X Premium
Дисплей
64
Производительность
39
Батарея
69
Камера
65
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Продуманный дизайн – прочные стеклянные панели с обеих сторон
  • Экран лишен выреза благодаря выезжающей камере
  • Отличная камера с ночным режимом
  • Долго работает от батареи
  • В основе используется старый процессор
  • Не умеет записывать 4K-видео
  • Качество видеосъемки оставляет желать лучшего
  • Среднее звучание звука из динамиков

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9Х Премиум
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
461 нит

Huawei Honor 9X является крупным гаджетом за счет экрана на 6.59 дюймов с высоким разрешением. Он яркий, даже ярче заявленного производителем, однако все равно слепнет под яркими лучами солнца. В настройках есть много параметров для регулировки цветовой температуры и разрешения, что может пригодиться.

60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9X Premium
Инфо
Высота 163.5 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
39

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9Х Премиум и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1533
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5320
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
143001
AnTuTu Benchmark 8
164272
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
69

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
12:02 ч.
Время разговора (3G)
28:21 ч.

Как вы видите, здесь установлен аккумулятор на 4000 мАч, но без быстрой зарядка, не говоря уже о беспроводной. Его достаточно на 8 часов проигрывания видео на максимальной яркости или 6 с половиной часов игры.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9X Premium
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Двойная камера предназначена для портретной съемки, а вот сверхширокоульный объектив отсутствует, что является недостатком. Качество фотографий приличные, однако видеосъемка совсем не впечатляет.

66

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)

В Honor 9X Premium установлен модем с хорошим качеством приема связи. Есть двухдиапазонный Wi-Fi для улучшения дальности работы сигнала или увеличения скорости передачи данных. Минус в том, то установлен старый Bluetooth 4.2, хотя никаких изъянов в работе не наблюдается.

64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65.4 дБ
Музыка
70.8 дБ
Звонок
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9X Premium могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9X Premium

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (31 голосов)

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