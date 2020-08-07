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Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra
Дисплей
89
Производительность
97
Батарея
81
Камера
83
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-экран с частотой обновления 120 Гц
  • Имеет большой запас производительности
  • Есть 5-кратный оптический и 120-кратный гибридный зум
  • Встроенный в экран сканер отпечатков работает быстро и без нареканий
  • Заряжается менее чем за полчаса
  • Поддерживает беспроводную зарядку
  • Нет 3.5 мм разъема и наушников в комплекте
  • Не поддерживает eSIM

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10 Ультра
89

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98%
ШИМ (PWM) 485 Гц
Время отклика 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
806 нит

Xiaomi Mi 10 Ultra выглядит солидно благодаря большому OLED-экрану на 6.67 дюймов, но главным его достоинством является повышенная частота обновления 120 Гц. Благодаря этому аппарат чувствуется очень плавным в работе – анимация лишена фризов. Плотность пикселей у него далека от рекордной, но заметить изъяны практически невозможно.

Источники: NotebookCheck [1]
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10 Ultra
Высота 163.4 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 222 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Прозрачный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
908
Geekbench 5 (многоядерный)
3307
AnTuTu Benchmark 8
631680
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 21 ГБ
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:49 ч.
Время просмотра видео
18:31 ч.
Время разговора (3G)
17:31 ч.
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10 Ultra
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128°
Количество объективов 4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.3
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера пестрит различным функционалом, но основной упор был сделан на возможности приближения. Для улучшения качества оптической съемки, производитель добавил 2 телеобъектива, отличающиеся зумом. Качество фотографий даже при 5-кратном увеличии остается хорошим.

88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 22
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
Поддержка 5G Да
78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
90.4 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10 Ultra

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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