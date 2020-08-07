Xiaomi Mi 10 Ultra выглядит солидно благодаря большому OLED-экрану на 6.67 дюймов, но главным его достоинством является повышенная частота обновления 120 Гц. Благодаря этому аппарат чувствуется очень плавным в работе – анимация лишена фризов. Плотность пикселей у него далека от рекордной, но заметить изъяны практически невозможно.