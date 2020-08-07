Xiaomi Mi 10 Ultra
Дисплей
89
Производительность
97
Батарея
81
Камера
83
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-экран с частотой обновления 120 Гц
- Имеет большой запас производительности
- Есть 5-кратный оптический и 120-кратный гибридный зум
- Встроенный в экран сканер отпечатков работает быстро и без нареканий
- Заряжается менее чем за полчаса
- Поддерживает беспроводную зарядку
- Нет 3.5 мм разъема и наушников в комплекте
- Не поддерживает eSIM
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10 Ультра
89
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98%
|ШИМ (PWM)
|485 Гц
|Время отклика
|4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
806 нит
Xiaomi Mi 10 Ultra выглядит солидно благодаря большому OLED-экрану на 6.67 дюймов, но главным его достоинством является повышенная частота обновления 120 Гц. Благодаря этому аппарат чувствуется очень плавным в работе – анимация лишена фризов. Плотность пикселей у него далека от рекордной, но заметить изъяны практически невозможно.
Источники: NotebookCheck [1]
66
Дизайн и корпус
|Высота
|163.4 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|222 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Прозрачный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
908
Geekbench 5 (многоядерный)
3307
AnTuTu Benchmark 8
631680
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu - 4 место
59
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
81
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:49 ч.
Время просмотра видео
18:31 ч.
Время разговора (3G)
17:31 ч.
83
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|128°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.3
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера пестрит различным функционалом, но основной упор был сделан на возможности приближения. Для улучшения качества оптической съемки, производитель добавил 2 телеобъектива, отличающиеся зумом. Качество фотографий даже при 5-кратном увеличии остается хорошим.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|22
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
|Поддержка 5G
|Да
78
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
90.4 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.