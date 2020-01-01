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Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 10 Youth
Дисплей
73
Производительность
58
Батарея
83
Камера
85
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с тонкими рамками и высокой яркостью
  • Камера оборудована 5-кратным оптическим зумом
  • Быстрый процессор, который подходит для игр
  • Есть вариант с 256 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ПЗУ
  • Отсутствует поддержка MicroSD
  • Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10 Youth
73

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10 Youth
Инфо
Высота 164 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Черный, Белый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85%

Xiaomi Mi 10 Youth имеет более простой дизайн, чем у других моделей серии. Посередине дисплея находится малозаметный вырез для фронтальной камеры. В дисплейную панель также встроен быстрый сканер отпечатков пальцев, который работает без каких-либо нареканий.

58

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10 Youth и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2659
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6174
Geekbench 5 (одноядерный)
610
Geekbench 5 (многоядерный)
1893
AnTuTu Benchmark 8
316039
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12
83

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:58 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
85

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10 Youth
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 122 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера снимает достойно, по функционалу она обгоняет даже некоторых флагманских смартфонов. Здесь отсутствует отдельный сенсор для портретной съемки, но зато есть телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением без потери качества. Еще смартфон предлагает полноценный режим макросъемки, а также сверхширокоугольной.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Телефон обладает хорошим качеством звука через оба динамика, включая разговорный. Он способен выдавать аудио 24-бит и 192 кГц.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10 Youth могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10 Youth

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (7 голосов)

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