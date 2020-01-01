Камера снимает достойно, по функционалу она обгоняет даже некоторых флагманских смартфонов. Здесь отсутствует отдельный сенсор для портретной съемки, но зато есть телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением без потери качества. Еще смартфон предлагает полноценный режим макросъемки, а также сверхширокоугольной.