Xiaomi Mi 10 Youth
Дисплей
73
Производительность
58
Батарея
83
Камера
85
Итоговая оценка
74
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с тонкими рамками и высокой яркостью
- Камера оборудована 5-кратным оптическим зумом
- Быстрый процессор, который подходит для игр
- Есть вариант с 256 ГБ ПЗУ и 8 ГБ ПЗУ
- Отсутствует поддержка MicroSD
- Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10 Youth
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Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
425 нит
65
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Черный, Белый, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85%
Xiaomi Mi 10 Youth имеет более простой дизайн, чем у других моделей серии. Посередине дисплея находится малозаметный вырез для фронтальной камеры. В дисплейную панель также встроен быстрый сканер отпечатков пальцев, который работает без каких-либо нареканий.
58
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2659
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6174
Geekbench 5 (одноядерный)
610
Geekbench 5 (многоядерный)
1893
AnTuTu Benchmark 8
316039
Рейтинг производительности AnTuTu 8 - 122 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
83
Батарея
|Объем
|4160 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
85
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 122 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера снимает достойно, по функционалу она обгоняет даже некоторых флагманских смартфонов. Здесь отсутствует отдельный сенсор для портретной съемки, но зато есть телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением без потери качества. Еще смартфон предлагает полноценный режим макросъемки, а также сверхширокоугольной.
82
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Телефон обладает хорошим качеством звука через оба динамика, включая разговорный. Он способен выдавать аудио 24-бит и 192 кГц.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10 Youth могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Mi 10 Youth
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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