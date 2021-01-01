Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Mi 10i: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10i
Дисплей
78
Производительность
62
Батарея
88
Камера
68
Итоговая оценка
72
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц
  • 108-мегапиксельная основная камера
  • Актуальный процессор Snapdragon 750G
  • Заряжается менее чем за 1 час
  • Стереодинамики
  • Простенькая фронтальная камера – вечернии снимки слишком шумные
  • Смартфон лишен реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10i
78

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Максимальная яркость
453 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10i
Высота 165.4 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 214.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
62

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
613
Geekbench 5 (многоядерный)
1805
AnTuTu Benchmark 8
331374
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
88

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10i
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", ISOCELL HM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA: B1/2/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8/B38/40/41
Поддержка 5G Да
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10i

Оценка пользователей

4.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 10i против Mi 10
2. Xiaomi Mi 10i против OnePlus Nord
3. Xiaomi Mi 10i против Poco X3 NFC
4. Xiaomi Mi 10i против Oppo Realme 7 Pro
5. Xiaomi Mi 10i против Mi 10T
6. Xiaomi Mi 10i против 10T Lite
7. Xiaomi Mi 10i против 10T Pro
8. Xiaomi Mi 10i против Oppo Realme X7
9. Xiaomi Mi 10i против Oppo Realme X7 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях