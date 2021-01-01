Xiaomi Mi 10S выглядит премиально благодаря металлической рамке и стеклянной панели сзади. Рамки вокруг дисплея кажутся практически незаметными – вырез в дисплее перестанет бросаться в глаза после нескольких дней использования. Встроенный в панель сканер отпечатков пальцев работает без нареканий.