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Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10S
Дисплей
84
Производительность
97
Батарея
91
Камера
73
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокочастотный дисплей с поддержкой HDR10+ и большой яркостью
  • Премиальный процессор с производительной графикой
  • 108-мегапиксельная камера с хорошей цветопередачей
  • Заряжается менее чем за 1 час
  • Есть обратная беспроводная зарядка
  • Отсутствует оптический стабилизатор изображения
  • Лишен поддержка карт памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10S
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
811 нит
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10S
Высота 162.6 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%

Xiaomi Mi 10S выглядит премиально благодаря металлической рамке и стеклянной панели сзади. Рамки вокруг дисплея кажутся практически незаметными – вырез в дисплее перестанет бросаться в глаза после нескольких дней использования. Встроенный в панель сканер отпечатков пальцев работает без нареканий.

97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
935
Geekbench 5 (многоядерный)
3312
AnTuTu Benchmark 8
665694
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
91

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 34 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10S
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хоть и лишена оптического стабилизатора изображения, снимает детализированные фотографии благодаря 108-мегапиксельному сенсору. Ему удается точно передать цвет, автофокус работает достаточно быстро и с балансом белого не возникает проблем.

88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
69

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10S

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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