Тесты дисплея

Xiaomi Mi 10T Lite отличается от своих предшественников аккуратным круглым вырезом по середине дисплея, где находится объектив фронтальной камеры. Он достаточно компактный, чтобы не мешать пользователю взаимодействовать с устройством. Сама панель имеет неплохое соотношение контрастности, отличную цветопередачу и, естественно, большие углы обзора. Для такой диагонали FHD-разрешения на самом деле хватает.