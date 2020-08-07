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Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T Lite
Дисплей
81
Производительность
62
Батарея
88
Камера
75
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с поддержкой HDR10
  • Мощный процессор Snapdragon 750G с поддержкой 5G
  • Многофункциональная камера
  • Крупный аккумулятор с 33-ваттной зарядкой в комплекте
  • Пара динамиков громкой связи
  • Нет оптического стабилизатора изображения
  • Не поддерживает расширения встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10Т Лайт
81

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Xiaomi Mi 10T Lite отличается от своих предшественников аккуратным круглым вырезом по середине дисплея, где находится объектив фронтальной камеры. Он достаточно компактный, чтобы не мешать пользователю взаимодействовать с устройством. Сама панель имеет неплохое соотношение контрастности, отличную цветопередачу и, естественно, большие углы обзора. Для такой диагонали FHD-разрешения на самом деле хватает.

60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10T Lite
Инфо
Высота 165.3 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 214.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
62

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10Т Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 570 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 570 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
642
Geekbench 5 (многоядерный)
1923
AnTuTu Benchmark 8
323609
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
88

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10T Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.73 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 4000
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

4 объектива на задней панели обладают широкими возможностями, включая ночную съемку, сверхширокоугольную, макро и портретную, и качество получаемых фотографий радует. Недостатком является медленный автофокус, особенно в условиях слабого освещения, а также отсутствие оптического стабилизатора. Лицевая камера наделена широкоугольной оптикой, а качество снимков среднее.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 24
2G сети GSM: B2/3/5/8
3G сети WCDMA: B1/2/4/5/8
4G сети LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10T Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10T Lite

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (16 голосов)

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