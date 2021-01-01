Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Mi 11X: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X
Дисплей
90
Производительность
100
Батарея
81
Камера
65
Итоговая оценка
83
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+
  • Snapdragon 870 позволяет поиграть в любые игры
  • Батарея заряжается полностью менее чем за 1 час
  • Стереодинамики с хорошим звучанием
  • Карты памяти MicroSD не поддерживаются
  • Есть только цифровая стабилизация изображения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11X
90

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1284 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11X
Высота 163.7 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11X и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
3476
AnTuTu Benchmark 8
630504
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 11X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* -
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11X

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 11X против OnePlus Nord
2. Xiaomi Mi 11X против Mi 10i
3. Xiaomi Mi 11X против Redmi K40
4. Xiaomi Mi 11X против Redmi K40 Pro
5. Xiaomi Mi 11X против Poco F3
6. Xiaomi Mi 11X против Mi 11 Ultra
7. Xiaomi Mi 11X против Mi 11 Lite

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях