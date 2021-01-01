Xiaomi Mi 11X Дисплей 90 Производительность 100 Батарея 81 Камера 65 Итоговая оценка 83 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Премиальный дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+

Snapdragon 870 позволяет поиграть в любые игры

Батарея заряжается полностью менее чем за 1 час

Стереодинамики с хорошим звучанием Карты памяти MicroSD не поддерживаются

Есть только цифровая стабилизация изображения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11X

90 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1284 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11X Высота 163.7 мм Ширина 76.4 мм Толщина 7.8 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.9%

100 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11X и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1267 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1028 Geekbench 5 (многоядерный) 3476 AnTuTu Benchmark 8 630504

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

81 Батарея Характеристики Объем 4520 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Время полной зарядки 0:55 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Mi 11X Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * - Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11X