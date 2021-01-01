Xiaomi Mi 11X Pro Дисплей 91 Производительность 100 Батарея 81 Камера 70 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Флагманский HDR-экран с игровой частотой обновления

108-мегапиксельная камера с хорошим качеством ночной съемки

Зарядка до 100% занимает менее часа

Сканер отпечатков срабатывает мгновенно Слабый стабилизатор камеры

Относительно небольшая батарея

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11X Про

91 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1284 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11X Pro Высота 163.7 мм Ширина 76.4 мм Толщина 7.8 мм Вес 196 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.9%

100 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11X Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1132 Geekbench 5 (многоядерный) 3804 AnTuTu Benchmark 8 727864

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

81 Батарея Характеристики Объем 4520 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Время полной зарядки 0:51 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Mi 11X Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * - Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Блок питания на 33 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11X Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11X Pro