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Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5
Дисплей
56
Производительность
47
Батарея
65
Камера
44
Итоговая оценка
51
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокая плотность пикселей экрана
  • Великолепное соотношение экрана к корпусу
  • Высокое разрешение камеры
  • Поддержка двух SIM-карт, одна из которых способна работать в сетях 4G
  • Тонкий корпус, выполненный из премиум материалов
  • Аккумулятор несъемный
  • Нет слота для карты памяти microSD
  • Звуковая карта среднего уровня

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 5
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.15 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 73.33%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
620 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 5
Инфо
Высота 144.5 мм
Ширина 69.2 мм
Толщина 7.2 мм
Вес 129 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.33%
47

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 820
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.36 ГГц (Kryo)
CPU ядер 4
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 530
Частота GPU 510 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2327
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5329
AnTuTu Benchmark 7
130647

Характеристики Xiaomi Mi 5 отображают его современность: новейший порт USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и процессор Snapdragon 820 от Qualcomm. Данный гаджет выпускается в трех различных модификациях, которые отличаются объемом оперативной памяти, постоянно и частотой процессора. Начальный вариант получил 3/32 ГБ, средний - 3/64 ГБ, а самый дорогой - 4/128 ГБ памяти.

56

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI MIUI 10
Размер системы из коробки 10.2 ГБ
65

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:50 ч.
Время просмотра видео
13:52 ч.
Время разговора (3G)
19:43 ч.

Сяоми Ми 5 оснащен несъемным аккумулятором на 3000 мАч, и хотя это весьма средний показатель, результат автономности оказывается весьма неожиданным. В режиме разговора телефон способен проработать почти 20 часов, а в воспроизведении видео - 14. И судя по последним отзывам пользователей, эти цифры не просто маркетинговый ход.

44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 4 мегапикселя
Разрешение фото 2688 x 1512
Апертура f/2.0
Размер пикселя 2 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
67 дБ
Звонок
74 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.376 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.798 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какое соотношение экрана к корпусу?

- Приблизительно 73.1 процента.

Смартфон оснащен FM-приемником?

- К сожалению, нет

Характеристики Xiaomi Mi 5 включают поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0?

- Да, смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge третьего поколения.

Какая вспышка?

- Светодиодная двухтоновая вспышка.

Каким стеклом покрыта задняя крышка Xiaomi Ми 5?

- Таким же, как и фронтальная панель - Corning Gorilla Glass 4.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (99 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Мега 16 мая 2020 20:48
Быстрый разряд. Скользит без чехла.
0 Ответить
Светлана Целуйко 30 марта 2019 22:08
Самый лучший телефон для меня, до этого был Самсунг и Леново - совершенно не то! А этот - как раз то, что надо) Мне нравится, что у него хороший, качественный экран, и немаленький при том - удобно смотреть фильмы, видео. Изображение получается четкое. Кроме того, у него хорошая батарея, долго не садится, а это для меня тоже важно, потому что не всегда получается зарядить телефон вовремя. Ну, еще хорошо то, что он на две симки - я такой телефон и искала, очень удобно. Камеры хорошие, фотки получаются классные, фронтальная камера вполне сносная, селфи получаются хорошие) Дизайн симпатичный) Что касается цены - считаю, что для такого телефона цена нормальная, качество на уровне. Не жалею о покупке.
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