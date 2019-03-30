Xiaomi Mi 5
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высокая плотность пикселей экрана
- Великолепное соотношение экрана к корпусу
- Высокое разрешение камеры
- Поддержка двух SIM-карт, одна из которых способна работать в сетях 4G
- Тонкий корпус, выполненный из премиум материалов
- Аккумулятор несъемный
- Нет слота для карты памяти microSD
- Звуковая карта среднего уровня
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|428 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|73.33%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|144.5 мм
|Ширина
|69.2 мм
|Толщина
|7.2 мм
|Вес
|129 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 820
|Архитектура
|2 ядра по 1.8 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.36 ГГц (Kryo)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 530
|Частота GPU
|510 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Характеристики Xiaomi Mi 5 отображают его современность: новейший порт USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и процессор Snapdragon 820 от Qualcomm. Данный гаджет выпускается в трех различных модификациях, которые отличаются объемом оперативной памяти, постоянно и частотой процессора. Начальный вариант получил 3/32 ГБ, средний - 3/64 ГБ, а самый дорогой - 4/128 ГБ памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|MIUI 10
|Размер системы из коробки
|10.2 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Сяоми Ми 5 оснащен несъемным аккумулятором на 3000 мАч, и хотя это весьма средний показатель, результат автономности оказывается весьма неожиданным. В режиме разговора телефон способен проработать почти 20 часов, а в воспроизведении видео - 14. И судя по последним отзывам пользователей, эти цифры не просто маркетинговый ход.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|4 мегапикселя
|Разрешение фото
|2688 x 1512
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|2 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.376 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.798 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Xiaomi Mi 5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какое соотношение экрана к корпусу?
- Приблизительно 73.1 процента.
Смартфон оснащен FM-приемником?
- К сожалению, нет
Характеристики Xiaomi Mi 5 включают поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0?
- Да, смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge третьего поколения.
Какая вспышка?
- Светодиодная двухтоновая вспышка.
Каким стеклом покрыта задняя крышка Xiaomi Ми 5?
- Таким же, как и фронтальная панель - Corning Gorilla Glass 4.