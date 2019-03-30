Тесты автономности

Сяоми Ми 5 оснащен несъемным аккумулятором на 3000 мАч, и хотя это весьма средний показатель, результат автономности оказывается весьма неожиданным. В режиме разговора телефон способен проработать почти 20 часов, а в воспроизведении видео - 14. И судя по последним отзывам пользователей, эти цифры не просто маркетинговый ход.