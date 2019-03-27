Xiaomi Mi 5X
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 4 ГБ оперативной памяти
- Высокая производительность в играх
- Двойная камера
- Последняя версия ПО
- Есть инфракрасный порт
- Быстрый сканер отпечатков пальцев
- Гибридный слот для сим-карты и microSD
- Нет NFC-модуля
- Отсутствует влагозащита
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|71.02%
Тесты дисплея
Диагональ его IPS-экрана составляет 5.5 дюймов. Учитывая высокое разрешение 1920 x 1080 пикселей (FHD), плотность пикселей очень даже неплохая — 403 точки на дюйм. К сведению, вся передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass, которое выполнено по технологии 2.5D.
Дизайн и корпус
|Высота
|155.4 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 11
Батарея
|Объем
|3080 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Характеристики Ксиаоми Ми 5Х включают аккумулятор на 3080 мАч с быстрой зарядкой. По отзывам владельцев, телефон способен проработать от одной зарядки почти полные сутки.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|31.64 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Xiaomi Mi 5X получил идентичную основную камеру, как у флагмана Xiaomi Mi 6. На тыльной стороне расположилось два объектива, один из которых вполне обычный с оптической стабилизацией на борту, а второй обладает двухкратным зумом. Слева от них находится двойная двухтоновая LED-вспышка, а под ними расположился сенсор отпечатков пальцев. Дополнительный объектив, который находится на лицевой панели, получил 5-мегапиксельный ничем непримечательный сенсор.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Mi 5X
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли в этом телефоне функция автоматической регулировки яркости?
- Да, Ксиаоми Ми 5X оборудован датчиком освещения, который используется для определения освещения внешней среды.
Стоит ли менять прошлогодний Xiaomi Mi 5S на новый Mi 5X?
- Если вам нужна более продвинутая камера с настоящим двухкратным зумом, то обязательно меняйте свой нынешний аппарат на новый. Эта камера также умеет делать впечатляющие фотографии с эффектом боке (портретный режим).
Можно ли одновременно использовать пару сим-карт и microSD?
- Стандартными средствами никак, а вот с помощью различный "костылей" вполне.
Влагозащищен ли корпус данного аппарата?
- Нет, он лишен каких-либо технологий, которые защищают внутренности от попадания воды.