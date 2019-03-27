Есть ли в этом телефоне функция автоматической регулировки яркости?

- Да, Ксиаоми Ми 5X оборудован датчиком освещения, который используется для определения освещения внешней среды.

Стоит ли менять прошлогодний Xiaomi Mi 5S на новый Mi 5X?

- Если вам нужна более продвинутая камера с настоящим двухкратным зумом, то обязательно меняйте свой нынешний аппарат на новый. Эта камера также умеет делать впечатляющие фотографии с эффектом боке (портретный режим).

Можно ли одновременно использовать пару сим-карт и microSD?

- Стандартными средствами никак, а вот с помощью различный "костылей" вполне.

Влагозащищен ли корпус данного аппарата?

- Нет, он лишен каких-либо технологий, которые защищают внутренности от попадания воды.