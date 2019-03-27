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Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi 5X
Дисплей
57
Производительность
28
Батарея
59
Камера
50
Итоговая оценка
51
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 4 ГБ оперативной памяти
  • Высокая производительность в играх
  • Двойная камера
  • Последняя версия ПО
  • Есть инфракрасный порт
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Гибридный слот для сим-карты и microSD
  • Нет NFC-модуля
  • Отсутствует влагозащита

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 5Х
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.02%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
543 нит

Диагональ его IPS-экрана составляет 5.5 дюймов. Учитывая высокое разрешение 1920 x 1080 пикселей (FHD), плотность пикселей очень даже неплохая — 403 точки на дюйм. К сведению, вся передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass, которое выполнено по технологии 2.5D.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 5X
Инфо
Высота 155.4 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.02%
28

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 5Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
840
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4154
AnTuTu Benchmark 7
61842
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11
59

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:20 ч.
Время просмотра видео
11:00 ч.
Время разговора (3G)
20:11 ч.

Характеристики Ксиаоми Ми 5Х включают аккумулятор на 3080 мАч с быстрой зарядкой. По отзывам владельцев, телефон способен проработать от одной зарядки почти полные сутки.

50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 5X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2
Фокусное расстояние 31.64 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Xiaomi Mi 5X получил идентичную основную камеру, как у флагмана Xiaomi Mi 6. На тыльной стороне расположилось два объектива, один из которых вполне обычный с оптической стабилизацией на борту, а второй обладает двухкратным зумом. Слева от них находится двойная двухтоновая LED-вспышка, а под ними расположился сенсор отпечатков пальцев. Дополнительный объектив, который находится на лицевой панели, получил 5-мегапиксельный ничем непримечательный сенсор.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
70

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
74 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 5X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 5X

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в этом телефоне функция автоматической регулировки яркости?

- Да, Ксиаоми Ми 5X оборудован датчиком освещения, который используется для определения освещения внешней среды.

Стоит ли менять прошлогодний Xiaomi Mi 5S на новый Mi 5X?

- Если вам нужна более продвинутая камера с настоящим двухкратным зумом, то обязательно меняйте свой нынешний аппарат на новый. Эта камера также умеет делать впечатляющие фотографии с эффектом боке (портретный режим).

Можно ли одновременно использовать пару сим-карт и microSD?

- Стандартными средствами никак, а вот с помощью различный "костылей" вполне.

Влагозащищен ли корпус данного аппарата?

- Нет, он лишен каких-либо технологий, которые защищают внутренности от попадания воды.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (65 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Сонечка 27 марта 2019 18:46
Очень разочарована в камере. Не фокусирует. Пробовала разные настройки. Видимо проблема эта на всех моделях КсиоМи. А в остальном не уступает Самсунгу
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