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Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6
Дисплей
57
Производительность
50
Батарея
65
Камера
52
Итоговая оценка
57
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Много ОЗУ в любой конфигурации
  • Поддержка двух сим-карт
  • Прекрасное соотношение цены и характеристик
  • В компекте есть переходник с USB Type-C на 3.5 мм
  • Внутренности защищены от дождя
  • Нет слота для карты памяти
  • Стеклянная задняя панель сильно пачкается
  • Нет аудиоразъема на 3.5 мм
  • Отсутствует сертификация IP

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 6
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.15 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.68%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
595 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 6
Инфо
Высота 145.1 мм
Ширина 70.4 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.68%
50

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8
Частота 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 540
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1989
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6169
AnTuTu Benchmark 7
174698
AnTuTu Benchmark 8
268664

Xiaomi Mi 6 — флагман 2017 года от китайского бренда. Он полагается на совершенно новый топовый процессор Snapdragon 835, который отличается 10-нм технологией производства. Это решение значительно энергоэффективнее и мощнее своих предшественников благодаря новым ядрам Kryo 280 и графическому ускорителю Adreno 540. На борту также имеется 6 ГБ оперативной памяти и на выбор 64 ГБ или 128 ГБ постоянной.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 8
Размер системы из коробки 13 ГБ
65

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:27 ч.
Время просмотра видео
13:00 ч.
Время разговора (3G)
17:11 ч.

За питание отвечает несъемная батарея на 3350 мАч, которая поддерживает быструю зарядку Quick Charge третьего поколения. Беспроводного способа зарядки китайские инженеры не предусмотрели. Несмотря на это, в общем характеристики Сяоми Ми 6 не уступают другим флагманам от Samsung или LG.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Фокусное расстояние 23.9 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На тыльной стороне расположилось два объектива основной камеры с 12-мп сенсорами, главным достоинством которой оказался оптический зум. Естественно, она может создавать 4K-видео и имеет режим замедленной съемки. На лицевой панели разместился обычный 8-мп модуль с возможностью запись FHD-видео.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Новинка оборудована быстрым 4G-модулем, обеспечивающий мобильную передачу данных на скорости до 1 Гбит/с. Он имеет на борту Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 с поддержкой HID, а также модули NFC, GPS и ГЛОНАСС.

70

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.409 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.55 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 6

FAQ - Ответы на частые вопросы

Оснащен ли этот аппарат системой шумоподавления?

- Да. Смартфон оборудован вторым дополнительным микрофоном, который подавляет шум окружающей среды.

Можно ли приобрести Xiaomi Mi 6 в России официально?

- К сожалению, пока нет. Однако он появится на прилавках российских магазинов по неофициальным каналам ближе в маю. 

На что способна основная камера нового флагмана?

- Главный объектив обладает широкоугольными линзами (90°), а дополнительный может похвастаться настоящим 2-кратным оптическим зумом. Сяоми Ми 6 также имеет двойную двухцветную вспышку, которая позволяет делать отличные снимки в условиях плохого освещения. 

Имеет ли фронтальная камера оптическую стабилизацию изображения?

- Нет, только цифровую. 

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (61 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Геша 28 марта 2019 16:33
Не проработал и года,сдал по гарантии бабло вернули.Не советую никому покупать. не покупайте никогда смартфоны с переходником.только с механическим джеком! Все,на этом для меня Сяоми закончилось.ничего не буду покупать больше этой фирмы.Еще обновления прошивки миушной с каждым разом все хуже и хуже...и батарея вначале норм,потом капец.
0 Ответить
Mityi 12 августа 2018 12:18
Пользуюсь год любимой "кошечкой" ми6, операционка уже (ocamifa)глобальная версия 9.5, нравится поддержка жестов и удобство настройки кнопок под себя любимого, все тянет, все летает, проблем нет, ценник явно очень занижен на этом сайте даже спустя год, проц 8 ядер с 2,4 Ггц говорит за себя, оперативкой не обижен, пространства памяти с запасом, пару лет будет еще актуален, а там видно будет к чему дойдет прогресс, всем любимых девайсов, чтоб только радовали.
+4 Ответить
Людмила 13 июля 2017 17:06
Добрый день. Приобрела xiaomi mi 6. Подскажите, чтл с wi-fi? Постоянно отключается если телефон в спящем режиме. Проверила настройки, все настроено правильно. В спящем режиме телефон "не отключать" от сети. Что делать? Как быть? В чем проблема?
-5 Ответить
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