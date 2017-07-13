Оснащен ли этот аппарат системой шумоподавления?

- Да. Смартфон оборудован вторым дополнительным микрофоном, который подавляет шум окружающей среды.

Можно ли приобрести Xiaomi Mi 6 в России официально?

- К сожалению, пока нет. Однако он появится на прилавках российских магазинов по неофициальным каналам ближе в маю.

На что способна основная камера нового флагмана?

- Главный объектив обладает широкоугольными линзами (90°), а дополнительный может похвастаться настоящим 2-кратным оптическим зумом. Сяоми Ми 6 также имеет двойную двухцветную вспышку, которая позволяет делать отличные снимки в условиях плохого освещения.

Имеет ли фронтальная камера оптическую стабилизацию изображения?

- Нет, только цифровую.