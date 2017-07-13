Xiaomi Mi 6
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Много ОЗУ в любой конфигурации
- Поддержка двух сим-карт
- Прекрасное соотношение цены и характеристик
- В компекте есть переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Внутренности защищены от дождя
- Нет слота для карты памяти
- Стеклянная задняя панель сильно пачкается
- Нет аудиоразъема на 3.5 мм
- Отсутствует сертификация IP
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|428 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|71.68%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|145.1 мм
|Ширина
|70.4 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Xiaomi Mi 6 — флагман 2017 года от китайского бренда. Он полагается на совершенно новый топовый процессор Snapdragon 835, который отличается 10-нм технологией производства. Это решение значительно энергоэффективнее и мощнее своих предшественников благодаря новым ядрам Kryo 280 и графическому ускорителю Adreno 540. На борту также имеется 6 ГБ оперативной памяти и на выбор 64 ГБ или 128 ГБ постоянной.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 8
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3350 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
За питание отвечает несъемная батарея на 3350 мАч, которая поддерживает быструю зарядку Quick Charge третьего поколения. Беспроводного способа зарядки китайские инженеры не предусмотрели. Несмотря на это, в общем характеристики Сяоми Ми 6 не уступают другим флагманам от Samsung или LG.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|23.9 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
На тыльной стороне расположилось два объектива основной камеры с 12-мп сенсорами, главным достоинством которой оказался оптический зум. Естественно, она может создавать 4K-видео и имеет режим замедленной съемки. На лицевой панели разместился обычный 8-мп модуль с возможностью запись FHD-видео.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Новинка оборудована быстрым 4G-модулем, обеспечивающий мобильную передачу данных на скорости до 1 Гбит/с. Он имеет на борту Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 с поддержкой HID, а также модули NFC, GPS и ГЛОНАСС.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.409 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.55 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Mi 6
FAQ - Ответы на частые вопросы
Оснащен ли этот аппарат системой шумоподавления?
- Да. Смартфон оборудован вторым дополнительным микрофоном, который подавляет шум окружающей среды.
Можно ли приобрести Xiaomi Mi 6 в России официально?
- К сожалению, пока нет. Однако он появится на прилавках российских магазинов по неофициальным каналам ближе в маю.
На что способна основная камера нового флагмана?
- Главный объектив обладает широкоугольными линзами (90°), а дополнительный может похвастаться настоящим 2-кратным оптическим зумом. Сяоми Ми 6 также имеет двойную двухцветную вспышку, которая позволяет делать отличные снимки в условиях плохого освещения.
Имеет ли фронтальная камера оптическую стабилизацию изображения?
- Нет, только цифровую.