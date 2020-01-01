Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Mi 8: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8
Дисплей
67
Производительность
66
Батарея
67
Камера
74
Итоговая оценка
68
Класс Флагман
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий и большой AMOLED-экран
  • Достойный внимания сканер разблокировки по лицу
  • Высокая производительность
  • Отличные обе камеры
  • Замедленная съемка в высоком разрешении
  • Нельзя вставить карту памяти
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Спереди нет вспышки
  • Немного тяжеловат

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 8
67

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
616 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 8
Инфо
Высота 154.9 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
66

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2876
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10070
Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1986
AnTuTu Benchmark 7
296258
AnTuTu Benchmark 8
338715

Xiaomi Mi 8 предлагает впечатляющие характеристики: однокристальная система Snapdragon 845 совмещает многоядерную графику Adreno 630, 6 ГБ памяти LPDDR4X и 1.2-гигабитный модель LTE. Здесь также имеются двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC и поддержка двух сим-карт. Из недостатков можно выделить отсутствие слота под карту памяти microSD, однако версия с 256 ГБ встроенной памяти позволяет от нее отказаться.

Безопасность пользовательских данных обеспечивает современный сканер лица, который работает даже в условиях плохого освещения благодаря инфракрасному сенсору. Если вас не устраивает эта биометрическая технология, вы всегда можете использовать другую — сканер отпечатков пальцев. Модуль находится на задней панели, как на многих других смартфонах бренда. По отзывам пользователей становится понятно, считыватель отпечатков проигрывает сканеру лица как по скорости работы, так и точности.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:09 ч.
Время просмотра видео
14:03 ч.
Время разговора (3G)
22:37 ч.

Ксиаоми Ми 8 оборудовали самым мощным аккумулятором этой серии, его емкость составляет 3400 мАч. Беспроводной зарядки нет, но зато быстрая вполне компенсирует эти неудобства.

74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
105
Качества видео
88
Итоговая оценка камеры
99
80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли одновременно использоваться сканеры отпечатков и лица?

- Смартфон имеет как сканер лица, так и отпечатков пальцев. Вы можете использовать их оба для разблокировки экрана по очереди или одновременно.

Есть ли автофокус у передней камеры Xiaomi Mi 8?

- Функция автоматической фокусировки фронталки отсутствует, он она по умолчанию работает при съемке на основную камеру.

Можно ли как-нибудь заряжать устройство беспроводным путем?

- Производитель не оборудовал Ми 8 беспроводной зарядкой, поэтому вам придется приобретать специальные гаджеты отдельно.

Есть ли здесь функция всегда включенного экрана?

- Xiaomi оснастила свой флагман функцией Always On Display, которая отображает оповещения, дату и время постоянно экране даже в спящем режиме. За ее работу ответственен отдельный процессор, поэтому энергопотребление остается на достойном уровне.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (98 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях