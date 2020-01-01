Тесты в бенчмарках

Xiaomi Mi 8 предлагает впечатляющие характеристики: однокристальная система Snapdragon 845 совмещает многоядерную графику Adreno 630, 6 ГБ памяти LPDDR4X и 1.2-гигабитный модель LTE. Здесь также имеются двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC и поддержка двух сим-карт. Из недостатков можно выделить отсутствие слота под карту памяти microSD, однако версия с 256 ГБ встроенной памяти позволяет от нее отказаться.

Безопасность пользовательских данных обеспечивает современный сканер лица, который работает даже в условиях плохого освещения благодаря инфракрасному сенсору. Если вас не устраивает эта биометрическая технология, вы всегда можете использовать другую — сканер отпечатков пальцев. Модуль находится на задней панели, как на многих других смартфонах бренда. По отзывам пользователей становится понятно, считыватель отпечатков проигрывает сканеру лица как по скорости работы, так и точности.