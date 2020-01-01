Xiaomi Mi 8
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий и большой AMOLED-экран
- Достойный внимания сканер разблокировки по лицу
- Высокая производительность
- Отличные обе камеры
- Замедленная съемка в высоком разрешении
- Нельзя вставить карту памяти
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Спереди нет вспышки
- Немного тяжеловат
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Xiaomi Mi 8 предлагает впечатляющие характеристики: однокристальная система Snapdragon 845 совмещает многоядерную графику Adreno 630, 6 ГБ памяти LPDDR4X и 1.2-гигабитный модель LTE. Здесь также имеются двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC и поддержка двух сим-карт. Из недостатков можно выделить отсутствие слота под карту памяти microSD, однако версия с 256 ГБ встроенной памяти позволяет от нее отказаться.
Безопасность пользовательских данных обеспечивает современный сканер лица, который работает даже в условиях плохого освещения благодаря инфракрасному сенсору. Если вас не устраивает эта биометрическая технология, вы всегда можете использовать другую — сканер отпечатков пальцев. Модуль находится на задней панели, как на многих других смартфонах бренда. По отзывам пользователей становится понятно, считыватель отпечатков проигрывает сканеру лица как по скорости работы, так и точности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Ксиаоми Ми 8 оборудовали самым мощным аккумулятором этой серии, его емкость составляет 3400 мАч. Беспроводной зарядки нет, но зато быстрая вполне компенсирует эти неудобства.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.701 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.662 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли одновременно использоваться сканеры отпечатков и лица?
- Смартфон имеет как сканер лица, так и отпечатков пальцев. Вы можете использовать их оба для разблокировки экрана по очереди или одновременно.
Есть ли автофокус у передней камеры Xiaomi Mi 8?
- Функция автоматической фокусировки фронталки отсутствует, он она по умолчанию работает при съемке на основную камеру.
Можно ли как-нибудь заряжать устройство беспроводным путем?
- Производитель не оборудовал Ми 8 беспроводной зарядкой, поэтому вам придется приобретать специальные гаджеты отдельно.
Есть ли здесь функция всегда включенного экрана?
- Xiaomi оснастила свой флагман функцией Always On Display, которая отображает оповещения, дату и время постоянно экране даже в спящем режиме. За ее работу ответственен отдельный процессор, поэтому энергопотребление остается на достойном уровне.
Оценка пользователей
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