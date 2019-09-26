Есть ли инфракрасный порт в Ксиаоми Ми 8 Лайт?

- Производитель не оснастил смартфон инфракрасным портом этот смартфон.

Можно ли обойтись без карты памяти в этом смартфоне?

- Если вы часто фотографируете или снимаете видео в больших объемах, то покупать более доступную модель не стоит — вам будет не комфортно. Лучше сразу купить старшую модель и не переживать за то, что в телефоне нет карты памяти. Имейте в виду, что быстрая microSD большого объема тоже стоит больших денег.

Что выбрать, Mi 8 SE или Mi 8 Lite?

- Xiaomi Mi 8 SE является лучшим выбором для тех, кто хочет более мощный аппарат. Он выигрывает у Ми 8 Лайт за счет AMOLED-экрана, поддерживающий HDR, а также у него лучше плотность пикселей (423 против 403).