Xiaomi Mi 8 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная основная камера с быстрым автофокусом
- Свежая версия пользовательского интерфейса
- Достойная автономность
- Есть поддержка MicroSD и OTG
- Порт USB Type-C
- Нет защиты от воды
- Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем для наушников
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
Тесты дисплея
Xiaomi Mi 8 Lite имеет похожий дизайн, как и у остальных смартфонов этой серии, но вместо AMOLED-экрана он получил IPS. По этой причине он не такой функциональный, однако новомодный вырез в верхней части все равно присутствует. Диагональ панели составляет 6.26 дюймов, а разрешение — 2280 на 1080 точек. При таких показателях плотность пикселей равна 403 точкам на дюйм. Соотношение сторон здесь 19:9, как и на многих других гаджетах 2019 года.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.4 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
В основе Xiaomi Ми 8 Лайт используется 8-ядерный процессор Snapdragon 660 — это не флагманское решение, но его производительности более чем достаточно. Смартфон должен вытянуть игру PUBG на высоких настройках. Характеристики также включают 4 ГБ оперативной памяти в минимальной конфигурации и 6 ГБ в максимальной. Внутри 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти для минимальной и топовой конфигурации соответственно. Но, ее можно расширить при помощи карточек MircoSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|3350 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Отзывы о Ксиаоми Ми 8 Лайт в большинстве положительные, но есть и негативный опыт пользователей. Многие жалуются на то, что он не поддержки беспроводной зарядки. С другой стороны, цена смартфона составляет в среднем 15 000 рублей.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.749 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.585 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 8 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли инфракрасный порт в Ксиаоми Ми 8 Лайт?
- Производитель не оснастил смартфон инфракрасным портом этот смартфон.
Можно ли обойтись без карты памяти в этом смартфоне?
- Если вы часто фотографируете или снимаете видео в больших объемах, то покупать более доступную модель не стоит — вам будет не комфортно. Лучше сразу купить старшую модель и не переживать за то, что в телефоне нет карты памяти. Имейте в виду, что быстрая microSD большого объема тоже стоит больших денег.
Что выбрать, Mi 8 SE или Mi 8 Lite?
- Xiaomi Mi 8 SE является лучшим выбором для тех, кто хочет более мощный аппарат. Он выигрывает у Ми 8 Лайт за счет AMOLED-экрана, поддерживающий HDR, а также у него лучше плотность пикселей (423 против 403).
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Mi 8 SE или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Redmi Note 7 или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 Pro или Xiaomi Mi 8 Lite
- Samsung Galaxy A50 или Xiaomi Mi 8 Lite
- Huawei Honor 8X или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi A3 или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Redmi Note 8 или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 9 Lite или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Redmi Note 8T или Xiaomi Mi 8 Lite
- Samsung Galaxy A51 или Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Redmi Note 9 или Xiaomi Mi 8 Lite