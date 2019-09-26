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Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite
Дисплей
61
Производительность
39
Батарея
63
Камера
56
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная основная камера с быстрым автофокусом
  • Свежая версия пользовательского интерфейса
  • Достойная автономность
  • Есть поддержка MicroSD и OTG
  • Порт USB Type-C
  • Нет защиты от воды
  • Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 8 Лайт
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
462 нит

Xiaomi Mi 8 Lite имеет похожий дизайн, как и у остальных смартфонов этой серии, но вместо AMOLED-экрана он получил IPS. По этой причине он не такой функциональный, однако новомодный вырез в верхней части все равно присутствует. Диагональ панели составляет 6.26 дюймов, а разрешение — 2280 на 1080 точек. При таких показателях плотность пикселей равна 403 точкам на дюйм. Соотношение сторон здесь 19:9, как и на многих других гаджетах 2019 года.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 8 Lite
Инфо
Высота 156.4 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.5%
39

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 8 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1789
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5821
Geekbench 5 (одноядерный)
332
Geekbench 5 (многоядерный)
1415
AnTuTu Benchmark 7
138978
AnTuTu Benchmark 8
177135

В основе Xiaomi Ми 8 Лайт используется 8-ядерный процессор Snapdragon 660 — это не флагманское решение, но его производительности более чем достаточно. Смартфон должен вытянуть игру PUBG на высоких настройках. Характеристики также включают 4 ГБ оперативной памяти в минимальной конфигурации и 6 ГБ в максимальной. Внутри 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти для минимальной и топовой конфигурации соответственно. Но, ее можно расширить при помощи карточек MircoSD.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 16 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:27 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:24 ч.
Время просмотра видео
10:15 ч.
Время разговора (3G)
29:59 ч.

Отзывы о Ксиаоми Ми 8 Лайт в большинстве положительные, но есть и негативный опыт пользователей. Многие жалуются на то, что он не поддержки беспроводной зарядки. С другой стороны, цена смартфона составляет в среднем 15 000 рублей.

56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 8 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5760 x 4312
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
77 дБ
Звонок
77 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.749 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.585 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 8 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 8 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли инфракрасный порт в Ксиаоми Ми 8 Лайт?

- Производитель не оснастил смартфон инфракрасным портом этот смартфон.

Можно ли обойтись без карты памяти в этом смартфоне?

- Если вы часто фотографируете или снимаете видео в больших объемах, то покупать более доступную модель не стоит — вам будет не комфортно. Лучше сразу купить старшую модель и не переживать за то, что в телефоне нет карты памяти. Имейте в виду, что быстрая microSD большого объема тоже стоит больших денег.

Что выбрать, Mi 8 SE или Mi 8 Lite?

- Xiaomi Mi 8 SE является лучшим выбором для тех, кто хочет более мощный аппарат. Он выигрывает у Ми 8 Лайт за счет AMOLED-экрана, поддерживающий HDR, а также у него лучше плотность пикселей (423 против 403).

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (186 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Ми 8 лайт 23 сентября 2020 06:34
6 х128 работает без нарекании два года и потерпит до 5G. Хватает на все !!!
+1 Ответить
Ерлен 25 января 2020 19:49
Без нареканий, ни капли не жалею, только жалею что не взял синенький корпус, черный чета скучноват
+1 Ответить
Алина 10 ноября 2019 18:04
Отличный смартфон, пользуюсь больше полугода и всем довольна. Недавно обновился до 11 miui и 9 android.
+1 Ответить
Вадим 26 сентября 2019 08:29
Телефон средненький батарея слабая постоянно вылазит всякая реклама часто подвисает
+2 Ответить
владимир 05 ноября 2019 20:51
Не ври телефон супер за пол года ни разу не подвис , заряда с головой хватает на день ( это и звонки , и игры ,и соц сети . ) А вылазит реклама это вообще не к телефону относится .
+25 Ответить
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