Есть ли здесь индикатор уведомлений?

- Да, телефон оборудован датчиком уведомлений RGB.

Сколько времени Ксиаоми Ми 8 Про заряжается?

- Процесс зарядки по технологии Quick Charge 4+ занимает чуть больше часа.

Можно ли с этим смартфоном использовать неоригинальный адаптер питания?

- Xiaomi Mi 8 Pro лучше заряжать через оригинальный адаптер питания, однако по необходимости можно взять любой другой с портом USB Type-C. Подойдет даже от смартфона компании Samsung.