Xiaomi Mi 8 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хороший дисплей
- Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
- Многофункциональная прошивка
- Качественный звук
- Детализированные фотографии
- Оптическая стабилизация
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Чрезмерный троттлинг
- Слабая стабилизация в режиме съемки 4K
- Нет 3.5 мм аудиоразъема
- В комплекте нет наушников
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.09%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Прозрачная крышка
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
По сравнению обычным Mi 8, модель Ми 8 Про получила аккумулятор меньшей емкости — 3000 мАч. Он имеет быструю зарядку Quick Charge 4+, позволяющая набрать ему заряд наполовину за полчаса. Таким образом он заряжается меньше, чем за полтора часа. Одного заряда ему достаточно на целый день автономной работы. Главным недостатком является отсутствие беспроводной зарядки.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Стоит выделить, достойные технические характеристики камеры смартфона: на тыльной стороне находится пара сенсоров, а на передней один. Главный модуль сзади имеет разрешение 12 МП и 4-осевой оптической стабилизацией, а дополнительный с идентичным разрешением — двукратный зум.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Гаджет получил модуль LTE 18-й категории, 5-герцовый Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Type-C. Есть даже NFC-чип для бесконтактного соединения, и главным его применением является система платежей Samsung Pay.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.969 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.531 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 8 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли здесь индикатор уведомлений?
- Да, телефон оборудован датчиком уведомлений RGB.
Сколько времени Ксиаоми Ми 8 Про заряжается?
- Процесс зарядки по технологии Quick Charge 4+ занимает чуть больше часа.
Можно ли с этим смартфоном использовать неоригинальный адаптер питания?
- Xiaomi Mi 8 Pro лучше заряжать через оригинальный адаптер питания, однако по необходимости можно взять любой другой с портом USB Type-C. Подойдет даже от смартфона компании Samsung.
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