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Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Pro
Дисплей
68
Производительность
62
Батарея
66
Камера
64
Итоговая оценка
66
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший дисплей
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Многофункциональная прошивка
  • Качественный звук
  • Детализированные фотографии
  • Оптическая стабилизация
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Чрезмерный троттлинг
  • Слабая стабилизация в режиме съемки 4K
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема
  • В комплекте нет наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 8 Про
68

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.09%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 8 Pro
Инфо
Высота 154.9 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Прозрачная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.09%
62

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 8 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2420
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8730
Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1988
AnTuTu Benchmark 7
267857
AnTuTu Benchmark 8
341046
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11
66

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

По сравнению обычным Mi 8, модель Ми 8 Про получила аккумулятор меньшей емкости — 3000 мАч. Он имеет быструю зарядку Quick Charge 4+, позволяющая набрать ему заряд наполовину за полчаса. Таким образом он заряжается меньше, чем за полтора часа. Одного заряда ему достаточно на целый день автономной работы. Главным недостатком является отсутствие беспроводной зарядки.

64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 8 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 1.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Стоит выделить, достойные технические характеристики камеры смартфона: на тыльной стороне находится пара сенсоров, а на передней один. Главный модуль сзади имеет разрешение 12 МП и 4-осевой оптической стабилизацией, а дополнительный с идентичным разрешением — двукратный зум.

80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Гаджет получил модуль LTE 18-й категории, 5-герцовый Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Type-C. Есть даже NFC-чип для бесконтактного соединения, и главным его применением является система платежей Samsung Pay.

50

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.969 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.531 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 8 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли здесь индикатор уведомлений?

- Да, телефон оборудован датчиком уведомлений RGB.

Сколько времени Ксиаоми Ми 8 Про заряжается?

- Процесс зарядки по технологии Quick Charge 4+ занимает чуть больше часа.

Можно ли с этим смартфоном использовать неоригинальный адаптер питания?

- Xiaomi Mi 8 Pro лучше заряжать через оригинальный адаптер питания, однако по необходимости можно взять любой другой с портом USB Type-C. Подойдет даже от смартфона компании Samsung.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (23 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Кирилл 17 июля 2020 14:53
Уважаемые авторы! Вы уж определитесь, а то устроили "ромашку")), сначала нет NFC , потом есть NFC)) Если не ошибаюсь, то в Xiaomi Mi 8 этот чип присутствовал, и было бы очень странно если бы из Mi 8 Pro он исчез. Хотя зная китайцев, я уже ни чему не удивлюсь.
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