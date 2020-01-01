Тесты в бенчмарках

Xiaomi Mi 8 SE построен на процессоре Snapdragon 710, который характеризуется 8 ядрами Kryo 360. Это достаточно свежее решение, по производительности и энергоэффективности напоминающее прошлогодний Snapdragon 835. Оно комплектуется графическим ускорителем Adreno 616, работающий на тактовой частоте 500 МГц.

Компания предлагает несколько модификаций смартфона: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Их средняя стоимость на российском рынке составляет чуть больше 25 000 рублей. Из коробки он работает на Android 8.1 с интерфейсом MIUI 9.5, но в будущем он один из первых получит MIUI 10. Характеристики Ксиаоми Ми 8 СЕ создают впечатления отличного аппарата с идеальным соотношением цены к качеству.