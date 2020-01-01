Xiaomi Mi 8 SE
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный AMOLED-экран с поддержкой HDR
- Поддержка быстрой зарядки QC 3.0
- Сбалансированный процессор, сравнимый с прошлогодним Snapdragon 835
- Богатый на функционал пользовательский интерфейс
- Отличная камера и приложение для нее
- Нет ни 3.5 мм аудиоразъема, ни слота для карты памяти
- Звук из динамиков громкий, но не очень качественный
- В режиме 4K-съемки не работает стабилизация
- На первых сборках ПО наблюдаются проблемы с автономностью
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|5.88 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.23%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.2 мм
|Ширина
|73 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Темно-серый, Синий, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Xiaomi Mi 8 SE построен на процессоре Snapdragon 710, который характеризуется 8 ядрами Kryo 360. Это достаточно свежее решение, по производительности и энергоэффективности напоминающее прошлогодний Snapdragon 835. Оно комплектуется графическим ускорителем Adreno 616, работающий на тактовой частоте 500 МГц.
Компания предлагает несколько модификаций смартфона: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Их средняя стоимость на российском рынке составляет чуть больше 25 000 рублей. Из коробки он работает на Android 8.1 с интерфейсом MIUI 9.5, но в будущем он один из первых получит MIUI 10. Характеристики Ксиаоми Ми 8 СЕ создают впечатления отличного аппарата с идеальным соотношением цены к качеству.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|3120 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера здесь тоже двойная. Первый модуль умеет делать 12-мегапиксельные фотографии, а второй — 5-мегапиксельные. У них почти одинаковая апертура: f/1.9 и f/2.0 соответственно. Фронтальная 20-мегапиксельная камера использует искусственный интеллект для избавления от шума на фотографиях. Приложение камеры имеет ряд режимов для различной съемки. Например, вы можете создавать портретные снимки, добавлять эффекты в реальном времени и многое другое.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Достоинством этого гаджета является высокопроизводительный LTE-модуль, обеспечивающий стабильное и быстрое подключение к Интернету. Внутри еще есть Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и даже поддержка OTG. К сожалению, здесь нет NFC, а значит подключить Android Pay не получится. По отзывам пользователей, это самый неприятный минус новинки китайского бренда.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 8 SE
FAQ - Ответы на частые вопросы
Из каких материалов сделан корпус Xiaomi Mi 8 SE?
- Конструкция смартфона сочетает такие материалы, как стекло и металл.
Есть ли здесь LED-уведомления?
- Да, в Ксиаоми Ми 8 СЕ имеется традиционный индикатор пропущенных звонков, коротких сообщений и других уведомлений. Вы даже сможете настроить цвета LED-индикатора под себя.
Есть ли в телефоне оптическая стабилизация?
- Производитель оснастил эту модель только цифровой стабилизацией изображения.
Можно ли подключить к Mi 8 SE периферийное устройство, как, например, мышь, флешка или клавиатура?
- Конечно, устройство совместимо с многими периферийными устройствами.
Оценка пользователей
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