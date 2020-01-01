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Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 SE
Дисплей
66
Производительность
45
Батарея
65
Камера
56
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный AMOLED-экран с поддержкой HDR
  • Поддержка быстрой зарядки QC 3.0
  • Сбалансированный процессор, сравнимый с прошлогодним Snapdragon 835
  • Богатый на функционал пользовательский интерфейс
  • Отличная камера и приложение для нее
  • Нет ни 3.5 мм аудиоразъема, ни слота для карты памяти
  • Звук из динамиков громкий, но не очень качественный
  • В режиме 4K-съемки не работает стабилизация
  • На первых сборках ПО наблюдаются проблемы с автономностью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 8 СЕ
66

Экран

Тип AMOLED
Размер 5.88 дюймов
Разрешение 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.23%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
450 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 8 SE
Инфо
Высота 147.2 мм
Ширина 73 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.23%
45

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 8 СЕ и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1865
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5820
Geekbench 5 (одноядерный)
396
Geekbench 5 (многоядерный)
1519
AnTuTu Benchmark 7
172858
AnTuTu Benchmark 8
188964

Xiaomi Mi 8 SE построен на процессоре Snapdragon 710, который характеризуется 8 ядрами Kryo 360. Это достаточно свежее решение, по производительности и энергоэффективности напоминающее прошлогодний Snapdragon 835. Оно комплектуется графическим ускорителем Adreno 616, работающий на тактовой частоте 500 МГц.

Компания предлагает несколько модификаций смартфона: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Их средняя стоимость на российском рынке составляет чуть больше 25 000 рублей. Из коробки он работает на Android 8.1 с интерфейсом MIUI 9.5, но в будущем он один из первых получит MIUI 10. Характеристики Ксиаоми Ми 8 СЕ создают впечатления отличного аппарата с идеальным соотношением цены к качеству.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
65

Батарея

Характеристики
Объем 3120 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:18 ч.
Время просмотра видео
9:08 ч.
Время разговора (3G)
21:42 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 8 SE
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера здесь тоже двойная. Первый модуль умеет делать 12-мегапиксельные фотографии, а второй — 5-мегапиксельные. У них почти одинаковая апертура: f/1.9 и f/2.0 соответственно. Фронтальная 20-мегапиксельная камера использует искусственный интеллект для избавления от шума на фотографиях. Приложение камеры имеет ряд режимов для различной съемки. Например, вы можете создавать портретные снимки, добавлять эффекты в реальном времени и многое другое.

76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Достоинством этого гаджета является высокопроизводительный LTE-модуль, обеспечивающий стабильное и быстрое подключение к Интернету. Внутри еще есть Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и даже поддержка OTG. К сожалению, здесь нет NFC, а значит подключить Android Pay не получится. По отзывам пользователей, это самый неприятный минус новинки китайского бренда.

62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 8 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 8 SE

FAQ - Ответы на частые вопросы

Из каких материалов сделан корпус Xiaomi Mi 8 SE?

- Конструкция смартфона сочетает такие материалы, как стекло и металл.

Есть ли здесь LED-уведомления?

- Да, в Ксиаоми Ми 8 СЕ имеется традиционный индикатор пропущенных звонков, коротких сообщений и других уведомлений. Вы даже сможете настроить цвета LED-индикатора под себя.

Есть ли в телефоне оптическая стабилизация?

- Производитель оснастил эту модель только цифровой стабилизацией изображения.

Можно ли подключить к Mi 8 SE периферийное устройство, как, например, мышь, флешка или клавиатура?

- Конечно, устройство совместимо с многими периферийными устройствами.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (43 голосов)

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