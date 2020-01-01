Xiaomi Mi 9 Explorer
Дисплей
68
Производительность
81
Батарея
82
Камера
78
Итоговая оценка
75
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED дисплей с высоким соотношением к корпусу
- Уникальный дизайн, относительно небольшой вес
- Функциональная камера
- Встроенный в дисплей сенсор отпечатков пальцев
- Быстрая зарядка
- Отсутствует влагозащита
- Монозвук – среднее качество звучания
- Нет места под карту памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9 Эксплорер
68
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
425 нит
62
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|Ширина
|74.6 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Прозрачный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
Xiaomi Mi 9 Explorer получил необычный для нынешний смартфонов дизайн. Его называют прозрачным, но на самом деле на спинку смартфона нанесен рисунок, который и создает эффект прозрачности. Ради справедливости, выглядит устройство действительно хорошо. Рамка вокруг выполнена из прочного сплава алюминия 7000-й серии.
81
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3476
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10290
Geekbench 5 (одноядерный)
745
Geekbench 5 (многоядерный)
2667
AnTuTu Benchmark 7
372547
AnTuTu Benchmark 8
426314
В плане производительности ему нет равных, и бенчмарк AnTuTu подтверждает это. Он занимает первое место в рейтинге самых мощных смартфонов на китайском рынке. Производитель предлагает аж 3 конфигурации памяти, поэтому каждый сможет найти подходящий вариант для себя. Топовый предлагает 12 ГБ оперативной памяти, а это значит, что смартфон сохранит свою актуальность на протяжении следующих 3-5 лет.
Рейтинг AnTuTu Benchmark - 62 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
82
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
78
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 16 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
81
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500, (LTE With 4 x 4 MIMO)
50
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.389 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.301 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9 Explorer могут отличаться в зависимости от региона.