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Xiaomi Mi 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Explorer
Дисплей
68
Производительность
81
Батарея
82
Камера
78
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED дисплей с высоким соотношением к корпусу
  • Уникальный дизайн, относительно небольшой вес
  • Функциональная камера
  • Встроенный в дисплей сенсор отпечатков пальцев
  • Быстрая зарядка
  • Отсутствует влагозащита
  • Монозвук – среднее качество звучания
  • Нет места под карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9 Эксплорер
68

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 9 Explorer
Инфо
Высота 157.5 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Прозрачный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%

Xiaomi Mi 9 Explorer получил необычный для нынешний смартфонов дизайн. Его называют прозрачным, но на самом деле на спинку смартфона нанесен рисунок, который и создает эффект прозрачности. Ради справедливости, выглядит устройство действительно хорошо. Рамка вокруг выполнена из прочного сплава алюминия 7000-й серии.

81

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9 Эксплорер и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3476
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10290
Geekbench 5 (одноядерный)
745
Geekbench 5 (многоядерный)
2667
AnTuTu Benchmark 7
372547
AnTuTu Benchmark 8
426314

В плане производительности ему нет равных, и бенчмарк AnTuTu подтверждает это. Он занимает первое место в рейтинге самых мощных смартфонов на китайском рынке. Производитель предлагает аж 3 конфигурации памяти, поэтому каждый сможет найти подходящий вариант для себя. Топовый предлагает 12 ГБ оперативной памяти, а это значит, что смартфон сохранит свою актуальность на протяжении следующих 3-5 лет.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
82

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 9 Explorer
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (48 МП + 16 MP + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500, (LTE With 4 x 4 MIMO)
50

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.301 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9 Explorer могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 9 Explorer

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

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