Тесты в бенчмарках

В плане производительности ему нет равных, и бенчмарк AnTuTu подтверждает это. Он занимает первое место в рейтинге самых мощных смартфонов на китайском рынке. Производитель предлагает аж 3 конфигурации памяти, поэтому каждый сможет найти подходящий вариант для себя. Топовый предлагает 12 ГБ оперативной памяти, а это значит, что смартфон сохранит свою актуальность на протяжении следующих 3-5 лет.