Xiaomi Mi 9 Pro является одним из самых прочных смартфонов, и во многом благодаря рамке вокруг дисплея, которая выполнена из зарекомендовавшего себя сплава алюминия 7000-й серии. Дисплей имеет U-образный вырез, и хотя он позволяет существенно уменьшить рамки, из-за такого дизайна флагман можно спутать с недорогой моделью бренда.