Xiaomi Mi 9 Pro
Дисплей
70
Производительность
85
Батарея
89
Камера
77
Итоговая оценка
78
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Современный дизайн и крепкая конструкция
- Свежая версия программного обеспечения – регулярно обновляется
- Крутая камера, которая обладает телеобъективом и сверхширокоугольной оптикой
- Мощный чипсет и много встроенной памяти
- Очень быстрая беспроводная зарядка
- Нет времяпролетного датчика
- Нельзя расширить объем встроенного накопителя
- Сканер лица уступает конкурентам в плане безопасности
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9 Про
70
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
425 нит
62
Дизайн и корпус
|Высота
|157.2 мм
|Ширина
|74.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.5%
Xiaomi Mi 9 Pro является одним из самых прочных смартфонов, и во многом благодаря рамке вокруг дисплея, которая выполнена из зарекомендовавшего себя сплава алюминия 7000-й серии. Дисплей имеет U-образный вырез, и хотя он позволяет существенно уменьшить рамки, из-за такого дизайна флагман можно спутать с недорогой моделью бренда.
85
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|675 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3662
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11240
Geekbench 5 (одноядерный)
747
Geekbench 5 (многоядерный)
2754
AnTuTu Benchmark 7
397504
AnTuTu Benchmark 8
458904
Так как это премиальный аппарат, он получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus, имеющий внушающий запас производительности. Mi 9 Pro предлагается в трех вариантах памяти: 128 ГБ + 256 ГБ + 512 ГБ. Там нет места для карты памяти MicroSD, поэтому необходимо заранее подумать, какого объема накопителя вам будет достаточно.
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 47 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
89
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
77
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
81
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 41(2500) - China
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Mi 9 Pro
Оценка пользователей
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