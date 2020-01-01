Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Mi 9 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro
Дисплей
70
Производительность
85
Батарея
89
Камера
77
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный дизайн и крепкая конструкция
  • Свежая версия программного обеспечения – регулярно обновляется
  • Крутая камера, которая обладает телеобъективом и сверхширокоугольной оптикой
  • Мощный чипсет и много встроенной памяти
  • Очень быстрая беспроводная зарядка
  • Нет времяпролетного датчика
  • Нельзя расширить объем встроенного накопителя
  • Сканер лица уступает конкурентам в плане безопасности

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9 Про
70

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 9 Pro
Инфо
Высота 157.2 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.5%

Xiaomi Mi 9 Pro является одним из самых прочных смартфонов, и во многом благодаря рамке вокруг дисплея, которая выполнена из зарекомендовавшего себя сплава алюминия 7000-й серии. Дисплей имеет U-образный вырез, и хотя он позволяет существенно уменьшить рамки, из-за такого дизайна флагман можно спутать с недорогой моделью бренда.

85

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3662
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11240
Geekbench 5 (одноядерный)
747
Geekbench 5 (многоядерный)
2754
AnTuTu Benchmark 7
397504
AnTuTu Benchmark 8
458904

Так как это премиальный аппарат, он получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus, имеющий внушающий запас производительности. Mi 9 Pro предлагается в трех вариантах памяти: 128 ГБ + 256 ГБ + 512 ГБ. Там нет места для карты памяти MicroSD, поэтому необходимо заранее подумать, какого объема накопителя вам будет достаточно.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
89

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 9 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 41(2500) - China
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 9 Pro

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (71 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях