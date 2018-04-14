Можно ли установить на Xiaomi Mi A1 прошивку MIUI?

- Нет, официальной прошивки MIUI для этого смартфона не существует. На нем установлена операционная система Android One — это немодифицированный пользовательский интерфейс.

Сильно ли долго он заряжается?

- Учитывая относительно небольшую емкость аккумулятора и быструю зарядку, телефон заряжается примерно за полтора часа.

Есть ли здесь поддержка 4K?

- Да, основная камера может записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Боится ли устройство воды?

- Официально Ксиаоми Ми А1 не имеет влагозащиты по какому-либо стандарту, однако соответствующие испытания показали, что он может пережить погружение в воду на короткий период.

Как ведет себя экран под яркими лучами солнца?

- В этом плане трубка очень хороша. Яркости достаточно для того, чтобы даже в самый солнечный день картинка на экране оставалась четкой.