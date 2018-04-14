Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Mi A1: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A1
Дисплей
57
Производительность
25
Батарея
59
Камера
50
Итоговая оценка
50
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Много встроенной памяти
  • Есть слот для карты памяти
  • Инфракрасный порт
  • Wi-Fi ac
  • Поддержка USB Type-C
  • Качество сборки
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нет оптической стабилизации
  • Не самая мощная батарея
  • Доступна всего одна версия смартфона
  • Вместо MIUI используется чистый Android
  • Нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми А1
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.02%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
543 нит
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi A1
Инфо
Высота 155.4 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.02%

Корпус выполнен из анодированного алюминия, который очень хорошо противостоит окружающей среде. Его размеры: 155.4 x 75.8 x 7.3 мм, а вес — 165 грамм. Защищающее переднюю панель стекло производится компанией Corning, и изготовляется оно по технологии 2.5D, что предает ему элегантных закруглений по краям. Соотношение экрана к корпусу составляет 70.8%, и это очень хороший показатель.

25

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми А1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
863
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4205
AnTuTu Benchmark 7
68187
AnTuTu Benchmark 8
100664

Говоря о характеристиках Xiaomi Mi A1, в ее основе используется процессор Snapdragon 625, который работает в тандеме с графическим ускорителем Adreno 506. Их тактовой частота 2 ГГц и 506 МГц соответственно.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 12 ГБ
59

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:20 ч.
Время просмотра видео
11:00 ч.
Время разговора (3G)
20:11 ч.
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi A1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2
Фокусное расстояние 35.96 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
63

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Для подключения к компьютеру и зарядки аккумулятора используется современный порт USB Type-C. Он поддерживает технологию OTG, обеспечивающая интерфейс для подключения периферийных устройств, таких как флешка, мышь или клавиатура.

70

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
74 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi A1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi A1

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли установить на Xiaomi Mi A1 прошивку MIUI?

- Нет, официальной прошивки MIUI для этого смартфона не существует. На нем установлена операционная система Android One — это немодифицированный пользовательский интерфейс.

Сильно ли долго он заряжается?

- Учитывая относительно небольшую емкость аккумулятора и быструю зарядку, телефон заряжается примерно за полтора часа.

Есть ли здесь поддержка 4K?

- Да, основная камера может записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Боится ли устройство воды?

- Официально Ксиаоми Ми А1 не имеет влагозащиты по какому-либо стандарту, однако соответствующие испытания показали, что он может пережить погружение в воду на короткий период.

Как ведет себя экран под яркими лучами солнца?

- В этом плане трубка очень хороша. Яркости достаточно для того, чтобы даже в самый солнечный день картинка на экране оставалась четкой.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (60 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Пользователь 04 августа 2020 00:36
Вообще то, то что используется чистый андроид, это большой плюс, а не минус. Поэтому и брал этот телефон, даже на сайте можно посмотреть android one линейку - ничего лишнего, вот вам и супер скорость. Результат на лицо.
0 Ответить
Адик 10 ноября 2019 06:45
Какое поведение у него в играх, которые выше гиктара весом?
+6 Ответить
Пользуюсь 2 года 04 августа 2020 00:46
Норм, некоторые игры вылетают, самое интересное, что благодаря отсутствию оболочек..и прочей дребедени, он настолько быстрый, что вылетела игра, да и ладно. Свернул, выключил, запустил заново, и уже снова играешь. А прошло секунд 5 для гектаровых игр, конечно ещё зависит от проги(игры) как она загружается и т п. Но скорость здесь настолько крута, что редкие вылеты небольшая плата за это. При забитой памяти появляются лаги. Греется, при, сильном нагреве тоже начинаются лаги. От зарядки тоже греется, от больших игр разряжается прилично. Расшатал usb, не заряжался, заменил, все топ. Камера - отдельное искусство. Вроде ничего особенного, Но казалось бы, а хорошее программное обеспечение для неё тоже решает. Делают такие макрофото что опупеть.. жалко конечно что торчит камера, так и просит чехол, от чехла перестают работать клавиши, их тоже менял. До сих пор поддержка имеется. И блин уже Самсунг s20, а я бы купил этот телефон снова
0 Ответить
Анатолий 25 октября 2019 19:57
Взял для экпреминтов в 2017, до сих пор любимый бютжетник - рабочая лошадка. никогда не подводил, если бы не камеры,был бы основным и сейчас.железе классное и памяти хватает. Основно телефон OnePlus 7 pro, но этот старичке все с собой и продолжает получать ап систематически. Вот вам и голый андроид. Один из лучших бюджетным смартфонов что были
0 Ответить
Леся 27 мая 2019 14:54
Заказывала через интернет в 2018 году,совсем не довольная,не прошло и года уже второй раз отправляю на ремонт,не заряжается,первый раз сдала на ремонт в начале марта 2019 года,и сегодня 27 мая,сдаю повторно,может так отремонтировали некачественно,а может заводской брак,факт тому ,что меня совсем не устраивает быть без связи месяцами,телефон ещё на гарантии,а также если яркое солнце,то совсем ничего не видно.Одним словом,я ожидала телефоном совсем недовольная.
+2 Ответить
Гость Андрей 14 апреля 2018 00:17
1. Быстрая зарядка Quick Charge 2.0. 2. Батареи хватает на весь день активной работы как и обычные флагманы 3. Чистый Андроид- Огромный плюс, по сравнению с MIUI, производительность улучшена и прошивки можно устанавливать (а без них и так норм) без всяких косяков 4. Версий несколько, а по цветам даже красный есть 5. Пойдите найдите такой смарт ещё и с беспроводной зарядкой! За эту цену это топ! Единственные минусы: Нет NFC (лично мне оно на кол не нужно) и нет оптической стабилизации (покупай штатив для неподвижной картинки, или прямые руки для остальных случаев)
+10 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях