Xiaomi Mi A2
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Удобное соотношение сторон дисплея
- Построен на платформе Android One — быстро обновляется
- По-настоящему громкий динамик
- Отличное качество фотографий
- Есть настраиваемая вспышка спереди
- Тусклый экран — некомфортно пользоваться на улице
- Плохая автономность
- Не поддерживает карту памяти
- В комплекте недостаточно мощный адаптер питания
- Нет аудиоразъема
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|77.63%
Тесты дисплея
Xiaomi Mi A2 получил контрастный дисплей, но его яркость не впечатляет. На улице пользоваться телефоном не очень удобно из-за небольшой яркости. Цветопередача тоже не идеальная, поэтому нельзя отредактировать снимок должным образом. Соотношение сторон 18:9 оказалось очень удобным, а закругленные углы улучшают общий вид лицевой панели.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.7 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Частью Ксиаоми Ми А2 является не самый новый процессор Snapdragon 625, но этой производительности достаточно для повседневных задач. Он даже справляется с многими играми, хотя, разумеется, в самых крутых будет проседать FPS. Самая доступная модель имеет 4 гигабайта ОЗУ, и для большинства пользователей этого будет достаточно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
Батарея
|Объем
|3010 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Несмотря на энергоэффективный процессор, автономность смартфона не дотягивает до среднего уровня. В рейтинге самых выносливых смартфонов от GSMArena он показывает 73 часа, что более чем в 2 раза меньше, чем у Lenovo P2.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.963 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.639 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi A2
FAQ - Ответы на частые вопросы
Как подключить к проводные наушники?
- В Xiaomi Mi A2 нет привычного аудиоразъема 3.5 мм, но в комплекте есть переходник с USB Type-C на 3.5 мм. Кроме того, вы можете приобрести наушники, которые имеют коннектор Type-C и слушать музыку через них.
Какие особенности платформы Android One?
- По сути, это “чистый” Android со стандартным интерфейсом, каким его задумывал Google. Компания Xiaomi, конечно же, внесла некоторые изменения, поскольку без них смартфон будет недостаточно функциональным. Например, здесь предустановлено собственное приложение камеры. Оно отличается более совершенным набором возможностей для съемки, чем обычная камера Android.
Защищен ли он от воды?
- Нет, никакой защиты от воды здесь нет, поэтому стоит быть осторожным, находясь возле водоемов. Если устройство попадет в воду, то наверняка выйдет из строя.
Сколько версий продается в России официально?
- Китайский производитель выпустил три версии Xiaomi Mi A2: 32/64/128 ГБ встроенной памяти, которые доступны либо с 4 ГБ оперативной памяти, либо 6 ГБ.