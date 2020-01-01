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Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2
Дисплей
60
Производительность
36
Батарея
58
Камера
55
Итоговая оценка
57
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удобное соотношение сторон дисплея
  • Построен на платформе Android One — быстро обновляется
  • По-настоящему громкий динамик
  • Отличное качество фотографий
  • Есть настраиваемая вспышка спереди
  • Тусклый экран — некомфортно пользоваться на улице
  • Плохая автономность
  • Не поддерживает карту памяти
  • В комплекте недостаточно мощный адаптер питания
  • Нет аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми А2
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.63%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
417 нит

Xiaomi Mi A2 получил контрастный дисплей, но его яркость не впечатляет. На улице пользоваться телефоном не очень удобно из-за небольшой яркости. Цветопередача тоже не идеальная, поэтому нельзя отредактировать снимок должным образом. Соотношение сторон 18:9 оказалось очень удобным, а закругленные углы улучшают общий вид лицевой панели.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi A2
Инфо
Высота 158.7 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.63%
36

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми А2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1626
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4587
Geekbench 5 (одноядерный)
333
Geekbench 5 (многоядерный)
1154
AnTuTu Benchmark 7
128110
AnTuTu Benchmark 8
160836

Частью Ксиаоми Ми А2 является не самый новый процессор Snapdragon 625, но этой производительности достаточно для повседневных задач. Он даже справляется с многими играми, хотя, разумеется, в самых крутых будет проседать FPS. Самая доступная модель имеет 4 гигабайта ОЗУ, и для большинства пользователей этого будет достаточно.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
58

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:35 ч.
Время просмотра видео
9:02 ч.
Время разговора (3G)
21:58 ч.

Несмотря на энергоэффективный процессор, автономность смартфона не дотягивает до среднего уровня. В рейтинге самых выносливых смартфонов от GSMArena он показывает 73 часа, что более чем в 2 раза меньше, чем у Lenovo P2.

55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi A2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
66

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
89 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
89 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi A2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi A2

FAQ - Ответы на частые вопросы

Как подключить к проводные наушники?

- В Xiaomi Mi A2 нет привычного аудиоразъема 3.5 мм, но в комплекте есть переходник с USB Type-C на 3.5 мм. Кроме того, вы можете приобрести наушники, которые имеют коннектор Type-C и слушать музыку через них.

Какие особенности платформы Android One?

- По сути, это “чистый” Android со стандартным интерфейсом, каким его задумывал Google. Компания Xiaomi, конечно же, внесла некоторые изменения, поскольку без них смартфон будет недостаточно функциональным. Например, здесь предустановлено собственное приложение камеры. Оно отличается более совершенным набором возможностей для съемки, чем обычная камера Android.

Защищен ли он от воды?

- Нет, никакой защиты от воды здесь нет, поэтому стоит быть осторожным, находясь возле водоемов. Если устройство попадет в воду, то наверняка выйдет из строя.

Сколько версий продается в России официально?

- Китайский производитель выпустил три версии Xiaomi Mi A2: 32/64/128 ГБ встроенной памяти, которые доступны либо с 4 ГБ оперативной памяти, либо 6 ГБ.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (41 голосов)

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