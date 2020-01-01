Как подключить к проводные наушники?

- В Xiaomi Mi A2 нет привычного аудиоразъема 3.5 мм, но в комплекте есть переходник с USB Type-C на 3.5 мм. Кроме того, вы можете приобрести наушники, которые имеют коннектор Type-C и слушать музыку через них.

Какие особенности платформы Android One?

- По сути, это “чистый” Android со стандартным интерфейсом, каким его задумывал Google. Компания Xiaomi, конечно же, внесла некоторые изменения, поскольку без них смартфон будет недостаточно функциональным. Например, здесь предустановлено собственное приложение камеры. Оно отличается более совершенным набором возможностей для съемки, чем обычная камера Android.

Защищен ли он от воды?

- Нет, никакой защиты от воды здесь нет, поэтому стоит быть осторожным, находясь возле водоемов. Если устройство попадет в воду, то наверняка выйдет из строя.

Сколько версий продается в России официально?

- Китайский производитель выпустил три версии Xiaomi Mi A2: 32/64/128 ГБ встроенной памяти, которые доступны либо с 4 ГБ оперативной памяти, либо 6 ГБ.