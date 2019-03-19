Xiaomi Mi A2 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Фото и видео получаются качественными
- Отличная автономность
- Современный дизайн с очень тонкими рамками вокруг дисплея
- Приличное качество звука
- Платформа Android One
- Устаревший процессор Snapdragon 625
- Сборка корпуса оставляет желать лучшего, спинка скрипит
- Нет NFC
- Для съемки 4K придется прибегать к использованию стороннего ПО
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.79%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.3 мм
|Ширина
|71.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Mi A2 Lite получил пластиковый корпус, и хотя такое решение портит впечатления, дизайн смартфона радует своей практичностью и элегантностью. Компания сделала аккуратный вырез в верхней части экрана, но вид передней панели порят несимметричные рамки сверху и снизу. Нижняя заметно больше верхней, из-за чего теряется эффект безрамочности.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Отзывы о Ксиаоми Ми А2 Лайт подтверждают, что аккумулятор на 4000 мАч оправдывает свою большую емкость на все 100%, и автономность устройства является его сильной стороной. За 30 минут батарея заряжается до 26 процентов, что не самый лучший показатель. Процесс зарядка с 0 до 100 процентов занимает 2 часа и 10 минут.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.547 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.473 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi A2 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Как сделать видеозвонок на Xiaomi Mi A2 Lite?
- Сперва нужно открыть номеронабиратель, набрать требуемый номер и на экране сразу же появится значок "Сделать видеозвонок". По нажатию по нему вы увидите себя в селфи-камере, а потом своего собеседника, когда он примет звонок.
Сколько доступно памяти в смартфоне?
- Если у вас 64 ГБ встроенной памяти в Ми А2 Лайт, то вы сможете использовать 53 ГБ из них.
Поддерживает ли он VoLTE?
- По заявлениям производителя, данный аппарат поддерживает технологию VoLTE.
Может ли фронтальная камера делать портретные фотографии?
- Как и камера сзади, лицевой объектив способен делать портретные снимки. Это возможно благодаря размытию фона при помощи искусственному интеллекту и HDR.
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