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Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite
Дисплей
62
Производительность
28
Батарея
70
Камера
48
Итоговая оценка
54
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Фото и видео получаются качественными
  • Отличная автономность
  • Современный дизайн с очень тонкими рамками вокруг дисплея
  • Приличное качество звука
  • Платформа Android One
  • Устаревший процессор Snapdragon 625
  • Сборка корпуса оставляет желать лучшего, спинка скрипит
  • Нет NFC
  • Для съемки 4K придется прибегать к использованию стороннего ПО

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми А2 Лайт
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
482 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi A2 Lite
Инфо
Высота 149.3 мм
Ширина 71.6 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.79%

Xiaomi Mi A2 Lite получил пластиковый корпус, и хотя такое решение портит впечатления, дизайн смартфона радует своей практичностью и элегантностью. Компания сделала аккуратный вырез в верхней части экрана, но вид передней панели порят несимметричные рамки сверху и снизу. Нижняя заметно больше верхней, из-за чего теряется эффект безрамочности.

28

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми А2 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
863
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4320
AnTuTu Benchmark 7
75885
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android
70

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:57 ч.
Время просмотра видео
12:42 ч.
Время разговора (3G)
24:09 ч.

Отзывы о Ксиаоми Ми А2 Лайт подтверждают, что аккумулятор на 4000 мАч оправдывает свою большую емкость на все 100%, и автономность устройства является его сильной стороной. За 30 минут батарея заряжается до 26 процентов, что не самый лучший показатель. Процесс зарядка с 0 до 100 процентов занимает 2 часа и 10 минут.

48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi A2 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
86 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi A2 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi A2 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Как сделать видеозвонок на Xiaomi Mi A2 Lite?

- Сперва нужно открыть номеронабиратель, набрать требуемый номер и на экране сразу же появится значок "Сделать видеозвонок". По нажатию по нему вы увидите себя в селфи-камере, а потом своего собеседника, когда он примет звонок.

Сколько доступно памяти в смартфоне?

- Если у вас 64 ГБ встроенной памяти в Ми А2 Лайт, то вы сможете использовать 53 ГБ из них.

Поддерживает ли он VoLTE?

- По заявлениям производителя, данный аппарат поддерживает технологию VoLTE.

Может ли фронтальная камера делать портретные фотографии?

- Как и камера сзади, лицевой объектив способен делать портретные снимки. Это возможно благодаря размытию фона при помощи искусственному интеллекту и HDR.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (117 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Лилия 26 февраля 2020 09:12
Не могу поменять музыку на звонок, у меня это большая проблема
+18 Ответить
Ilaro 19 марта 2019 17:03
Здравствуйте, я купил телефон. Ми А2 лайт . Говорили мощный процессор, а сам он плохой на средних настройках 20-30фпс . У моего друга такой телефон ,он мощный ,такой процессор и фпс 60. Помогите пожалуйста
-84 Ответить
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