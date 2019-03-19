Как сделать видеозвонок на Xiaomi Mi A2 Lite?

- Сперва нужно открыть номеронабиратель, набрать требуемый номер и на экране сразу же появится значок "Сделать видеозвонок". По нажатию по нему вы увидите себя в селфи-камере, а потом своего собеседника, когда он примет звонок.

Сколько доступно памяти в смартфоне?

- Если у вас 64 ГБ встроенной памяти в Ми А2 Лайт, то вы сможете использовать 53 ГБ из них.

Поддерживает ли он VoLTE?

- По заявлениям производителя, данный аппарат поддерживает технологию VoLTE.

Может ли фронтальная камера делать портретные фотографии?

- Как и камера сзади, лицевой объектив способен делать портретные снимки. Это возможно благодаря размытию фона при помощи искусственному интеллекту и HDR.