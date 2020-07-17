Тесты в бенчмарках

Высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 710. В Xiaomi Mi A3 установлено 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Если добавить несколько тысяч, то можно взять 128 ГБ, и если вы сделаете именно так, то наверняка не придется покупать карту памяти microSD. Вместо нее лучше установить вторую карту SIM.