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Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3
Дисплей
58
Производительность
41
Батарея
78
Камера
67
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Стильный и привлекательный дизайн
  • Функциональная камера для портретных и широкоугольных кадров
  • Отличный экран с поддержкой DC Dimming
  • Лицевая панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 5
  • Современный процессор с высокой продуктивностью
  • Нет беспроводной зарядки
  • Фронтальная камера не умеет снимать 4K-видео
  • Оборудован одним динамиком громкой связи
  • Гибридный слот для SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми А3
58

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.01 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.77%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
361 нит

Xiaomi Mi A3 получил премиальный экран Super AMOLED, который гордится высокой частотой работы подсветки благодаря технологии DC Dimming. Инженеры не стали устанавливать в смартфон выезжающую камеру, поэтому сверху экрана имеется характерный для недорогих смартфонов вырез.

56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi A3
Инфо
Высота 153.5 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.77%
41

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми А3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1892
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5841
Geekbench 5 (одноядерный)
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1105
AnTuTu Benchmark 7
169375
AnTuTu Benchmark 8
174586

Высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 710. В Xiaomi Mi A3 установлено 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Если добавить несколько тысяч, то можно взять 128 ГБ, и если вы сделаете именно так, то наверняка не придется покупать карту памяти microSD. Вместо нее лучше установить вторую карту SIM.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
78

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:35 ч.
Время просмотра видео
21:22 ч.
Время разговора (3G)
30:48 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi A3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6816 x 4735
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Здесь используется тройная основная камера, отличающаяся прекрасными свеохширокоугольными фотографиями, хотя и портретный не сильно отстают по качеству.

70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
74 дБ
Музыка
73.9 дБ
Звонок
81.6 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi A3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi A3

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (362 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (8)

Стас. 16 мая 2020 00:35
Не знаю, чего, и за такие деньги вы хотели(трудно, добавить 5 руб???) Тогда и нечего пищать. Вы купили, то что купили. Может кто до сих пор не понимает... За эти деньги, вы получаете ровно то, за что было уплаченно. Произвдиловка, сейчас у них у всех, примерно на одном уровне. Вот на счёт съёмки фото и видео... То что сейчас кажется посредственным фото, года 3 назад было недостижимая привилегия супер-флагманов. Скоро и Apple сдуется, ибо больше стремиться не к чему... Микроскоп что-ли сделают на своём...
+15 Ответить
Максим 25 декабря 2019 18:38
Неудобные приложения, фото нельзя поворачивать, много мелких неудобств
+60 Ответить
Анастасия 08 ноября 2019 12:00
У него нет мать его ГАЛЕРЕИ, И ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ФОТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОВОДНИК(ЭТО ТОЛЬКО ПРОСМОТР) ТЛИ ДОП ПРИЛОЖЕНИЯ ЧТО ВЫ УСТАНОВИТЕ ИЛИ ЖЕ ГУГЛ ФОТО, И ПО СРАВНЕНИЮ С РЕДМИ 5 ПЛЮС КАЧЕСТВЕ ЭКРАНА ХУЖЕ ВИДНЫ КВАДРАТИКИ (ТОЧКИ)
+9 Ответить
... 17 июля 2020 14:15
Если Вы не заметили, то в качестве галереи предусмотрена программа фото, (это тоже самое, что Галерея). Это разноцветный цветок на белом фоне. Надо быть внимательнее. У меня такой телефон, мне он очень нравится, не глючит, всё камеры снимают очень чётко, экран большой, без лишних деталей. Не вижу никаких минусов. Памяти целый вагон, что хочешь, то и скачивай, заряжается очень быстро. Сколько раз я его поняла, с ним ничего не случилось. Намноооооого лучше чем Самсунг.
+2 Ответить
Жека 20 октября 2019 01:10
Смарт норм ,но оценка за камеру завышена!ничего в ней хорошего нет!!!конечно же не хватает нормального яркого экрана!!!да кстати,фронталка норм камера!батареи на сутки хватает при активном пользовании.Глюков в работе процессора не заметил!
+3 Ответить
Тимур 06 октября 2019 20:13
Плюсы: хорошая фотокамера, прозрачный экран. Минусы:плохая слышимость при разговоре,отсутствие диктофона,отсутствия записной программы видео с экрана,отсутствие программы записи разговоров, неудобна установленная отпечатки в лицевой части... Надоедает за два дня... Заключение:не советую
+5 Ответить
Егор 03 октября 2019 12:25
А он водонепраницаемый?
+39 Ответить
Павел 11 сентября 2019 14:45
Давно ли вышел МИ А3 с 6 гб оперативки, оптической стабилизацией видео?
+15 Ответить
Быаший поклониик продукции Xiaomi 31 августа 2019 19:33
Неделю назад, я заказал смартфон Телефон Xiaomi Mi A3 4gb+128Gb (Черный) Global Version в Store77.net Сказать , что он меня разочаровал, не сказать ничего. Во первых громоздкий и тяжелый. Я пользуюсь несколькими гаджетами, и таскать с собой "кирпич" неудобно. Во вторых зарядка. Я не обратил внимания в описании на то, что это не микро USB, это влечет за собой определенные траты на запасные зарядки для дома и работы, а так же автомобиля. В третьих, и это самое главное!!! Интерфейс. Допускаю, что это особенности версии андроида. За 16000 я ожидал получить конфетку, а получил фантик, пусть даже блестящий, но бестолковый. Нет многих опций, таких как запись разговора и диктофон. Несколько слов о интернет- магазине Store77.net Магазин , оставляет впечатление криминальной шарашки. Крайне не рекомендую иметь с ними какие либо отношения. Покупка у них, это "русская рулетка", либо повезёт, либо нет. Во многих солидных магазинах, товар принимают обратно, если по каким-то причинам, он вам не подошёл, и исправен. Но только не в конторе, у которой на сайте одно название, а в накладной совсем другое. Как думаете, почему? Может быть потому, что товар не сертифицированный? Может он привезен контрабандой? А может заказан на Алиэкспресс? Когда речь идёт о бюджетной модели, можно экономить. Но покупая дорогостоящий аппарат, радость от покупки, может смениться на весьма печальное состояние. Когда я обратился в контору, которая именует себя Story77, меня сначала выслушали, потом порекомендовали пользоваться телефоном, который мне не понравился, а когда я выразил недовольство тем как со мной пообщались стали угрожать уголовным преследованиям. Резюмирую: не хотите геморроя, не связывайтесь с этой компанией.
0 Ответить
Светлана 19 ноября 2019 09:09
Я купила этот смартфон в магазине *** батарея не держит заявленное время, вернула в течении 5 дней обратно в магазин с просьбой вернуть деньги. Забрали, отправили на тестирование в Питер...нет..все норм, заберите обратно. Вот так. Видео 3 часа и пара разговоров минут по 15… и батарея садится... Они правы я — нет...(((
+22 Ответить
Иван 01 декабря 2019 17:05
Светлана, Не знаю у меня батарея на два дня хвотает
+3 Ответить
Кот 16 декабря 2019 05:50
Покупать надо в фирменных магазинах и у официалов.
+7 Ответить
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