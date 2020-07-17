Xiaomi Mi A3
Дисплей
58
Производительность
41
Батарея
78
Камера
67
Итоговая оценка
63
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Стильный и привлекательный дизайн
- Функциональная камера для портретных и широкоугольных кадров
- Отличный экран с поддержкой DC Dimming
- Лицевая панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 5
- Современный процессор с высокой продуктивностью
- Нет беспроводной зарядки
- Фронтальная камера не умеет снимать 4K-видео
- Оборудован одним динамиком громкой связи
- Гибридный слот для SIM-карт
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми А3
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Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.01 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.77%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
361 нит
Xiaomi Mi A3 получил премиальный экран Super AMOLED, который гордится высокой частотой работы подсветки благодаря технологии DC Dimming. Инженеры не стали устанавливать в смартфон выезжающую камеру, поэтому сверху экрана имеется характерный для недорогих смартфонов вырез.
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Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.77%
41
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1892
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5841
Geekbench 5 (одноядерный)
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1105
AnTuTu Benchmark 7
169375
AnTuTu Benchmark 8
174586
Высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 710. В Xiaomi Mi A3 установлено 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Если добавить несколько тысяч, то можно взять 128 ГБ, и если вы сделаете именно так, то наверняка не придется покупать карту памяти microSD. Вместо нее лучше установить вторую карту SIM.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
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Батарея
|Объем
|4030 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:35 ч.
Время просмотра видео
21:22 ч.
Время разговора (3G)
30:48 ч.
Телефоны с лучшей автономностью - 37 место
67
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6816 x 4735
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Здесь используется тройная основная камера, отличающаяся прекрасными свеохширокоугольными фотографиями, хотя и портретный не сильно отстают по качеству.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
74 дБ
Музыка
73.9 дБ
Звонок
81.6 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.3 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.1 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi A3 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Mi A3
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