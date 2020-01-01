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Xiaomi Mi A3 Lite

Xiaomi Mi A3 Lite
Дисплей
58
Производительность
37
Батарея
76
Камера
72
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED экран с аккуратным вырезом для камеры
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Тройная основная камера со сверхширокоугольной оптикой
  • Быстрый и энергоэффективный модуль Bluetooth
  • Мощная батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Отсутствует поддержка Android Pay
  • Небольшой процент соотношения экрана к корпусу
  • Гибридный слот для SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми А3 Лайт
58

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.01 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 286 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.3%
Особенности - DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
350 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi A3 Lite
Инфо
Высота 153.5 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 173.8 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.3%

Xiaomi Mi A3 Lite получил современный дизайн из стекла и металла, но рамки корпуса не такие тонкие, как хотелось бы. Сверху экрана есть аккуратное отверстие для фронтальной камеры. Основная расположена горизонтально, там имеется 3 объектива и вспышка. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, что является серьезным преимуществом смартфона.

37

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми А3 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1501
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5303
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1374
AnTuTu Benchmark 7
129968
AnTuTu Benchmark 8
167888

Устройство получило процессор Snapdragon 665, мощности которого достаточно даже для топовых игр, и никакого проседания FPS вы не заметите, по крайней мере, на средних настройках графики. Внутри имеется модуль оперативной памяти объемом 4 ГБ, и если вам не нужна высокая многозадачность, тогда нет нужды переплачивать за 6 ГБ.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI MIUI 11
76

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi A3 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания на 18 Вт
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi A3 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi A3 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли смартфон от воды?

- Нет, корпус Xiaomi Mi A3 Lite не защищен от влаги, тем более от воды. Не стоит погружать его под воду, поскольку это наверняка выльется в серьезные последствия.

Можно ли оплачивать покупки бесконтактным путем?

- Производитель не предусмотрел требуемый модуль NFC, который обеспечивает работу системы бесконтактных платежей Android Pay.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (79 голосов)

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