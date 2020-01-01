Тесты в бенчмарках

Устройство получило процессор Snapdragon 665, мощности которого достаточно даже для топовых игр, и никакого проседания FPS вы не заметите, по крайней мере, на средних настройках графики. Внутри имеется модуль оперативной памяти объемом 4 ГБ, и если вам не нужна высокая многозадачность, тогда нет нужды переплачивать за 6 ГБ.