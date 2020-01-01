Xiaomi Mi A3 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED экран с аккуратным вырезом для камеры
- Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
- Тройная основная камера со сверхширокоугольной оптикой
- Быстрый и энергоэффективный модуль Bluetooth
- Мощная батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Отсутствует поддержка Android Pay
- Небольшой процент соотношения экрана к корпусу
- Гибридный слот для SIM-карт
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.01 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|286 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.3%
|Особенности
|- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|173.8 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Xiaomi Mi A3 Lite получил современный дизайн из стекла и металла, но рамки корпуса не такие тонкие, как хотелось бы. Сверху экрана есть аккуратное отверстие для фронтальной камеры. Основная расположена горизонтально, там имеется 3 объектива и вспышка. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, что является серьезным преимуществом смартфона.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Устройство получило процессор Snapdragon 665, мощности которого достаточно даже для топовых игр, и никакого проседания FPS вы не заметите, по крайней мере, на средних настройках графики. Внутри имеется модуль оперативной памяти объемом 4 ГБ, и если вам не нужна высокая многозадачность, тогда нет нужды переплачивать за 6 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания на 18 Вт
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Xiaomi Mi A3 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Защищен ли смартфон от воды?
- Нет, корпус Xiaomi Mi A3 Lite не защищен от влаги, тем более от воды. Не стоит погружать его под воду, поскольку это наверняка выльется в серьезные последствия.
Можно ли оплачивать покупки бесконтактным путем?
- Производитель не предусмотрел требуемый модуль NFC, который обеспечивает работу системы бесконтактных платежей Android Pay.