Xiaomi Mi CC9
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий экран, поэтому изображение всегда остается читаемым
- Тонкий, но прочный корпус благодаря металлической основе
- Поддержка многофункционального Ambient Display
- Встроенный в экран датчик отпечатков работает достойно
- Сканер лица отказывается работать при плохом освещении
- Слабый по качеству звука динамик громкой связи
- Нет беспроводной зарядки
- На китайской версии не работает Google Pay
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.8 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Xiaomi Mi CC9 выглядит хорошо, но ему не хватает оригинальности. На передней панели присутствует распространенный среди многих других смартфонов вырез, который иногда мешает взаимодействию со смартфоном. Задняя крышка сделана из пластика, поэтому быстро покрывается царапинами.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Телефон поддерживает технологию Quick Charge 4.0, которая заряжает его батарею менее чем за полтора часа, чего хватает на сутки автономной работы.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.79
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера весьма достойная, несмотря на невысокую цену Mi CC9. Обычные кадры, сделанные как на основную, так и на фронтальную, выглядят похвально. На портретных фотографиях фон отлично отделяется от объекта. Съемка в 4K тоже неплохая, но сильно не хватает стабилизации.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Звук из единственного динамика громкой связи средний. Он громкий, но высокие и средние частоты смешиваются. Тут есть отдельный аудиразъем для наушников на 3.5 мм, поэтому никаких неудобств с одновременной зарядкой не возникнет.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол