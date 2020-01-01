Камера весьма достойная, несмотря на невысокую цену Mi CC9. Обычные кадры, сделанные как на основную, так и на фронтальную, выглядят похвально. На портретных фотографиях фон отлично отделяется от объекта. Съемка в 4K тоже неплохая, но сильно не хватает стабилизации.