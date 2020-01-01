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Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9
Дисплей
69
Производительность
44
Батарея
77
Камера
72
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий экран, поэтому изображение всегда остается читаемым
  • Тонкий, но прочный корпус благодаря металлической основе
  • Поддержка многофункционального Ambient Display
  • Встроенный в экран датчик отпечатков работает достойно
  • Сканер лица отказывается работать при плохом освещении
  • Слабый по качеству звука динамик громкой связи
  • Нет беспроводной зарядки
  • На китайской версии не работает Google Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми CC9
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi CC9
Инфо
Высота 156.8 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.8%

Xiaomi Mi CC9 выглядит хорошо, но ему не хватает оригинальности. На передней панели присутствует распространенный среди многих других смартфонов вырез, который иногда мешает взаимодействию со смартфоном. Задняя крышка сделана из пластика, поэтому быстро покрывается царапинами.

44

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми CC9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1806
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5886
Geekbench 5 (одноядерный)
374
Geekbench 5 (многоядерный)
1519
AnTuTu Benchmark 7
155180
AnTuTu Benchmark 8
170564
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
77

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Телефон поддерживает технологию Quick Charge 4.0, которая заряжает его батарею менее чем за полтора часа, чего хватает на сутки автономной работы.

72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi CC9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.79
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера весьма достойная, несмотря на невысокую цену Mi CC9. Обычные кадры, сделанные как на основную, так и на фронтальную, выглядят похвально. На портретных фотографиях фон отлично отделяется от объекта. Съемка в 4K тоже неплохая, но сильно не хватает стабилизации.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 / 850 / 900 / 1800 / 2100
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Звук из единственного динамика громкой связи средний. Он громкий, но высокие и средние частоты смешиваются. Тут есть отдельный аудиразъем для наушников на 3.5 мм, поэтому никаких неудобств с одновременной зарядкой не возникнет.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi CC9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi CC9

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (9 голосов)

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