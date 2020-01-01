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Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro
Дисплей
72
Производительность
55
Батарея
90
Камера
87
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей и точная цветопередача
  • Все камеры отлично фотографируют в дневное время
  • Мощный процессор Snapdragon 730G, который не перегревается
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания
  • Отсутствует влагозащита
  • Слабое качество видеосъемки в вечернее время
  • Нет слота под карту памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми CC9 Про
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Xiaomi Mi CC9 Pro оснастили достойным экраном на 6.47 дюймов, который защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. У него распространенное разрешение 2340 на 1080 пикселей, так что приложения отображаются корректно.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi CC9 Pro
Инфо
Высота 157.8 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.8%
55

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми CC9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2511
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6741
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1781
AnTuTu Benchmark 7
211780
AnTuTu Benchmark 8
259671

Хотелось бы видеть в премиальном смартфоне топовый процессор от Qualcomm, но и Snapdragon 735G обеспечивает отличное быстродействие. При этом он бережно относится к заряду батареи.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
90

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Здесь используется большой аккумулятор на 5260 мАч, и его мощности достаточно для двухдневной работы без подзарядки. В то же самое время, он быстро заряжается благодаря комплектному адаптеру питания на 30 Ватт (57% за 30 мин).

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi CC9 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi CC9 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
130
Качества видео
102
Итоговая оценка камеры
121

В Mi CC9 Pro установлено целых 5 объективов основной камеры, и все они делают приличные снимки в дневное время. Вечером качество падает, особенно это заметно в режиме видеосъемки. Здесь много режимов съемки и переключаться между ними удобно – для этого используются простые жесты.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi CC9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi CC9 Pro

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (17 голосов)

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