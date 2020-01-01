Тесты камеры от DxOMark

В Mi CC9 Pro установлено целых 5 объективов основной камеры, и все они делают приличные снимки в дневное время. Вечером качество падает, особенно это заметно в режиме видеосъемки. Здесь много режимов съемки и переключаться между ними удобно – для этого используются простые жесты.