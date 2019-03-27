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Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 2
Дисплей
54
Производительность
21
Батарея
89
Камера
43
Итоговая оценка
49
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качество материалов и сборка
  • Производительность
  • Хорошие камеры фронтальная и основная
  • Автономность
  • Быстрая зарядка третьего поколения
  • Android 7.1.1 Nougat
  • Нет NFC
  • Отсутствует поддержка Android Pay
  • Габариты и вес
  • Слот для сим-карт и microSD гибридный

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Макс 2
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 342 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 74.28%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
512 нит

Xiaomi Mi Max 2 — свежеиспеченный фаблет китайского бренда с огромным 6.44-дюймовым дисплеем. Его разрешение составляет 1080 x 1920 пикселей, а соотношение к корпусу — 74%. Плотность пикселей при этом равно 342 точки на дюйм, что очень даже неплохо.

44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Max 2
Инфо
Высота 174.1 мм
Ширина 88.7 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 211 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.28%
21

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Макс 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
886
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2374
Geekbench 5 (одноядерный)
170
Geekbench 5 (многоядерный)
1005
AnTuTu Benchmark 7
41264
AnTuTu Benchmark 8
95961

Отдельного внимания заслуживает начинка новинки. Внутри металлического корпуса находится восьмиядерный процессор Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной.

46

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 12.5 ГБ
89

Батарея

Характеристики
Объем 5300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:21 ч.
Время просмотра видео
21:37 ч.
Время разговора (3G)
30:15 ч.
43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Max 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 37.63 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
63

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Компания Xiaomi снабдила свой фаблет поддержкой двух сим-карт (Micro + Nano), а также слотом для карты памяти microSD, хотя у вас не получится установить все сразу. Для синхронизации с компьютером здесь предусмотрен универсальный порт USB Type-C, поддерживающий интерфейс On-The-Go. Для беспроводной передачи данных используется Bluetooth 4.2 и двухполосный Wi-Fi 802.11ac.

Среди доступных беспроводных интерфейсов отсутствует модуль NFC, так что с помощью этого телефона невозможно оплачивать покупки.

78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
78 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Max 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Max 2

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какой коэффициент контрастности у экрана этого смартфона?

- Если коротко, то 1000:1. Этого более чем достаточно для дисплея мобильного устройства.

На какой частоте работает графический ускоритель Adreno 506?

- В данном случае графический ускоритель Xiaomi Mi Max 2 работает на тактовой частоте 650 МГц. Он "тянет" все современные игры на высоких настройках графики.

Где находится сканер отпечатков пальцев?

- Сенсор сканера отпечатков расположен на тыльной стороне корпуса.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (36 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Виктор 27 марта 2019 19:11
Модель Ми Мах-2/64гик. не плохая. Я умудрился поставить флешку и симку одновременно. Хотя пишут это не возможно. Сейчас одновременно работает 2 симки и флешка/128гик. Батарея держится долго 2-3 дня, хотя внучка играет в игры.
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