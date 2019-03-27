Компания Xiaomi снабдила свой фаблет поддержкой двух сим-карт (Micro + Nano), а также слотом для карты памяти microSD, хотя у вас не получится установить все сразу. Для синхронизации с компьютером здесь предусмотрен универсальный порт USB Type-C, поддерживающий интерфейс On-The-Go. Для беспроводной передачи данных используется Bluetooth 4.2 и двухполосный Wi-Fi 802.11ac.

Среди доступных беспроводных интерфейсов отсутствует модуль NFC, так что с помощью этого телефона невозможно оплачивать покупки.