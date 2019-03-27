Xiaomi Mi Max 2
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качество материалов и сборка
- Производительность
- Хорошие камеры фронтальная и основная
- Автономность
- Быстрая зарядка третьего поколения
- Android 7.1.1 Nougat
- Нет NFC
- Отсутствует поддержка Android Pay
- Габариты и вес
- Слот для сим-карт и microSD гибридный
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|342 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|74.28%
Тесты дисплея
Xiaomi Mi Max 2 — свежеиспеченный фаблет китайского бренда с огромным 6.44-дюймовым дисплеем. Его разрешение составляет 1080 x 1920 пикселей, а соотношение к корпусу — 74%. Плотность пикселей при этом равно 342 точки на дюйм, что очень даже неплохо.
Дизайн и корпус
|Высота
|174.1 мм
|Ширина
|88.7 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|211 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Отдельного внимания заслуживает начинка новинки. Внутри металлического корпуса находится восьмиядерный процессор Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|12.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|37.63 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Компания Xiaomi снабдила свой фаблет поддержкой двух сим-карт (Micro + Nano), а также слотом для карты памяти microSD, хотя у вас не получится установить все сразу. Для синхронизации с компьютером здесь предусмотрен универсальный порт USB Type-C, поддерживающий интерфейс On-The-Go. Для беспроводной передачи данных используется Bluetooth 4.2 и двухполосный Wi-Fi 802.11ac.
Среди доступных беспроводных интерфейсов отсутствует модуль NFC, так что с помощью этого телефона невозможно оплачивать покупки.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.22 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.71 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Mi Max 2
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какой коэффициент контрастности у экрана этого смартфона?
- Если коротко, то 1000:1. Этого более чем достаточно для дисплея мобильного устройства.
На какой частоте работает графический ускоритель Adreno 506?
- В данном случае графический ускоритель Xiaomi Mi Max 2 работает на тактовой частоте 650 МГц. Он "тянет" все современные игры на высоких настройках графики.
Где находится сканер отпечатков пальцев?
- Сенсор сканера отпечатков расположен на тыльной стороне корпуса.