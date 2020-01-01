Тесты дисплея

Xiaomi Mi Max 3 обзавелся трендовыми фишками 2018 года. Он получил огромный 6.9-дюймовый экран с закругленными углами и тонкими рамками со всех сторон. Здесь вы не найдете никаких отверстий или вырезов в дисплее. По сравнению с прошлогодним Mi Max 2, новая модель стала на 2 мм выше, на 0.2 мм шире и на 1 мм уже, хотя диагональ экрана выросла значительно сильнее.