Xiaomi Mi Max 3
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран и хорошая цветопередача
- Автономная работа
- SIM-карты могут работать одновременно
- Есть слот для microSD
- Есть ИК-порт
- Быстрый сканер отпечатков
- Быстрая зарядка в комплекте
- Мало режимов работы с камерой
- Стабилизация не работает в режиме съемки 4K
- Нет NFC
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|350 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
Тесты дисплея
Xiaomi Mi Max 3 обзавелся трендовыми фишками 2018 года. Он получил огромный 6.9-дюймовый экран с закругленными углами и тонкими рамками со всех сторон. Здесь вы не найдете никаких отверстий или вырезов в дисплее. По сравнению с прошлогодним Mi Max 2, новая модель стала на 2 мм выше, на 0.2 мм шире и на 1 мм уже, хотя диагональ экрана выросла значительно сильнее.
Дизайн и корпус
|Высота
|176.1 мм
|Ширина
|87.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|221 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон получил чипсет Snapdragon 636, который состоит из двух кластеров: 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) и 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260). Такой подход улучшает баланс между производительностью и энергоэффективностью. В перечень технических характеристик Ксиаоми Ми Макс 3 также входят графический ускоритель Adreno 509, модуль ОЗУ на 4 ГБ, а также флеш-накопителя объемом 64 ГБ в доступной версии и 128 ГБ в топовой.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:16 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Корпус полностью алюминиевый, а значит никакой беспроводной зарядки здесь нет. Зато в Xiaomi Mi Max 3 есть быстрая Quick Charge 3.0, которая заряжает батарею на 5500 мАч меньше чем за 2 часа.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|No
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Поддержка быстрого LTE, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонного Wi-Fi сводят на нет все проблемы с беспроводной связью. Главным недостатком является отсутствие модуля NFC, который мы ежедневно используем для оплаты покупок в магазинах через Android Pay.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.584 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.417 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Mi Max 3
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