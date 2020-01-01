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Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3
Дисплей
58
Производительность
32
Батарея
84
Камера
53
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран и хорошая цветопередача
  • Автономная работа
  • SIM-карты могут работать одновременно
  • Есть слот для microSD
  • Есть ИК-порт
  • Быстрый сканер отпечатков
  • Быстрая зарядка в комплекте
  • Мало режимов работы с камерой
  • Стабилизация не работает в режиме съемки 4K
  • Нет NFC
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Макс 3
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 350 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
491 нит

Xiaomi Mi Max 3 обзавелся трендовыми фишками 2018 года. Он получил огромный 6.9-дюймовый экран с закругленными углами и тонкими рамками со всех сторон. Здесь вы не найдете никаких отверстий или вырезов в дисплее. По сравнению с прошлогодним Mi Max 2, новая модель стала на 2 мм выше, на 0.2 мм шире и на 1 мм уже, хотя диагональ экрана выросла значительно сильнее.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Max 3
Инфо
Высота 176.1 мм
Ширина 87.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 221 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.8%
32

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Макс 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1331
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4824
AnTuTu Benchmark 7
113815
AnTuTu Benchmark 8
144971

Смартфон получил чипсет Snapdragon 636, который состоит из двух кластеров: 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) и 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260). Такой подход улучшает баланс между производительностью и энергоэффективностью. В перечень технических характеристик Ксиаоми Ми Макс 3 также входят графический ускоритель Adreno 509, модуль ОЗУ на 4 ГБ, а также флеш-накопителя объемом 64 ГБ в доступной версии и 128 ГБ в топовой.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 14 ГБ
84

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:16 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:59 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Время разговора (3G)
30:09 ч.

Корпус полностью алюминиевый, а значит никакой беспроводной зарядки здесь нет. Зато в Xiaomi Mi Max 3 есть быстрая Quick Charge 3.0, которая заряжает батарею на 5500 мАч меньше чем за 2 часа.

53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Max 3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка No
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Поддержка быстрого LTE, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонного Wi-Fi сводят на нет все проблемы с беспроводной связью. Главным недостатком является отсутствие модуля NFC, который мы ежедневно используем для оплаты покупок в магазинах через Android Pay.

65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
83 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.584 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Max 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Max 3

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (39 голосов)

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