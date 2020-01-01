Xiaomi Mi Mix
Дисплей
54
Производительность
44
Батарея
75
Камера
44
Итоговая оценка
51
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с превосходным соотношением к корпусу
- Мощная аппаратная платформа
- Стильный дизайн, корпус выполнен из керамики
- Есть инфракрасный порт
- Нет возможности расширить встроенную память
- Телефон не имеет защиты от брызг
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2040 пикселей
|Соотношение сторон
|17:9
|Плотность пикселей
|361 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.29%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
543 нит
Более 91% лицевой панели занимает 6.4-дюймовый экран с разрешением 2040х1080 пикселей и соотношением сторон 17:9. Плотность пикселей при таких показатель составляет 362 ppi, чего будет достаточно многим пользователям.
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Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|Ширина
|81.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.29%
44
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 821
|Архитектура
|2 ядра по 2.35 ГГц (Kryo), 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2350 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 530
|Частота GPU
|653 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1850
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4000
AnTuTu Benchmark 7
132597
Характеристики Mi Mix не могут не радовать. Внутри простой конструкции, неиспользуемой для сборки клея, находится новейший чипсет Snapdragon 821 и 4 ГБ быстрой оперативной памяти с 128 ГБ постоянной. Если вы хотите 6 ГБ ОЗУ, тогда придется приобрести более дорогую модель с 256 ГБ встроенной памяти.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|MIUI 10
75
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:13 ч.
Время просмотра видео
14:23 ч.
Время разговора (3G)
31:07 ч.
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Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.07 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3", OmniVision OV16880 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|53.66 мм
|Тип сенсора
|PureCel
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
65
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Direct
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-host
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Тесты динамиков
Голос
64 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
86 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Сканер отпечатков пальцев
- Акселерометр
- Гироскоп
- Датчик приближения
- Компас
- Барометр
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Кожанный чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Mix могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Mi Mix
FAQ - Ответы на частые вопросы
Здесь нет разговорного динамика?
- Здесь используется технология передачи звука непосредственно во внутреннее ухо, так что динамик здесь не нужен.
Насколько быстро заряжается Mi Mix?
- За 30 минут он зарядится до 83%.