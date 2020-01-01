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Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Mix
Дисплей
54
Производительность
44
Батарея
75
Камера
44
Итоговая оценка
51
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с превосходным соотношением к корпусу
  • Мощная аппаратная платформа
  • Стильный дизайн, корпус выполнен из керамики
  • Есть инфракрасный порт
  • Нет возможности расширить встроенную память
  • Телефон не имеет защиты от брызг

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2040 пикселей
Соотношение сторон 17:9
Плотность пикселей 361 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.29%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
543 нит

Более 91% лицевой панели занимает 6.4-дюймовый экран с разрешением 2040х1080 пикселей и соотношением сторон 17:9. Плотность пикселей при таких показатель составляет 362 ppi, чего будет достаточно многим пользователям.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Mix
Инфо
Высота 158.8 мм
Ширина 81.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.29%
44

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Микс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821
Архитектура 2 ядра по 2.35 ГГц (Kryo), 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo)
CPU ядер 4
Частота 2350 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 530
Частота GPU 653 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1850
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4000
AnTuTu Benchmark 7
132597

Характеристики Mi Mix не могут не радовать. Внутри простой конструкции, неиспользуемой для сборки клея, находится новейший чипсет Snapdragon 821 и 4 ГБ быстрой оперативной памяти с 128 ГБ постоянной. Если вы хотите 6 ГБ ОЗУ, тогда придется приобрести более дорогую модель с 256 ГБ встроенной памяти.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI MIUI 10
75

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:13 ч.
Время просмотра видео
14:23 ч.
Время разговора (3G)
31:07 ч.
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Mix
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.07 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3", OmniVision OV16880 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 53.66 мм
Тип сенсора PureCel
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Direct
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-host
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Тесты динамиков
Голос
64 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
86 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Сканер отпечатков пальцев
- Акселерометр
- Гироскоп
- Датчик приближения
- Компас
- Барометр
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Кожанный чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Mix могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Mix

FAQ - Ответы на частые вопросы

Здесь нет разговорного динамика?

- Здесь используется технология передачи звука непосредственно во внутреннее ухо, так что динамик здесь не нужен. 

Насколько быстро заряжается Mi Mix?

- За 30 минут он зарядится до 83%.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (27 голосов)

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