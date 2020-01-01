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Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2
Дисплей
57
Производительность
49
Батарея
60
Камера
51
Итоговая оценка
57
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокое соотношение экрана к корпусу
  • Топовая начинка
  • Керамический корпус
  • Автономность
  • Поддержка двух Сим-карт
  • NFC
  • Расположение фронтальной камеры
  • ПО требует доработки
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема
  • Нет беспроводной зарядки
  • Корпус не влагозащищен
  • Отсутствует слот для microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс 2
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 81.05%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
481 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Mix 2
Инфо
Высота 151.8 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Керамика
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Черный керамический
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.05%

Xiaomi Mi Mix 2 не сильно отличается от своего предшественника в плане дизайна и характеристик, производитель лишь улучшил итак неплохую конструкцию. Задняя крышка изготовлена из стойкой к царапинам керамики, а боковые рамки выполнены из алюминия, который отлично поглощает удары. Лицевая панель, очевидно, защищена стеклом — это Corning Gorilla Glass 4.

49

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Микс 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8
Частота 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 540
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1984
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6262
Geekbench 5 (одноядерный)
383
Geekbench 5 (многоядерный)
1677
AnTuTu Benchmark 7
167285
AnTuTu Benchmark 8
278964

Согласно отзывам, этот телефон работает очень шустро, его оболочка MIUI 9 на базе Android 7.1.2 предлагает отличный пользовательский опыт, хотя первые сборки программного обеспечения не лишены недочетов. Будем надеяться, что вскоре все ошибки в коде будут исправлены.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 9 ГБ
60

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:19 ч.
Время просмотра видео
9:20 ч.
Время разговора (3G)
17:45 ч.

К недостаткам Xiaomi Mi Mix второго поколения можно также отнести отсутствие беспроводной зарядки, хотя быстрая зарядка и мощный аккумулятор на 3400 мАч компенсируют это. В режиме ожидания, по заявлениям производителя, смартфон способен проработать до 350 часов, а в режиме разговора он продержится близко 15 часов. В комплекте идет адаптер питания с мощностью на выходе 2А.

51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Mix 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 40.82 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Mix 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Mix 2

FAQ - Ответы на частые вопросы

Царапается ли этот смартфон?

- Как и стекло, его керамический корпус отлично противостоит царапинам, которые могут образоваться в результате повседневного использования.

Поддерживает ли Xiaomi Mi Mix бесконтактные платежи?

- Конечно, вы можете установить приложение Android Pay и оплачивать покупки с помощью телефона в России.

Когда Ми Микс 2 обновится до Android Oreo?

- К сожалению, неизвестно когда именно это произойдет, однако можно с уверенностью сказать, что компания Ксиаоми выпустит желаемое обновление либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Смогу ли я слушать FM-радио на данном аппарате?

- Нет, в нем отсутствует необходимый радиоприемник.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (25 голосов)

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