Царапается ли этот смартфон?

- Как и стекло, его керамический корпус отлично противостоит царапинам, которые могут образоваться в результате повседневного использования.

Поддерживает ли Xiaomi Mi Mix бесконтактные платежи?

- Конечно, вы можете установить приложение Android Pay и оплачивать покупки с помощью телефона в России.

Когда Ми Микс 2 обновится до Android Oreo?

- К сожалению, неизвестно когда именно это произойдет, однако можно с уверенностью сказать, что компания Ксиаоми выпустит желаемое обновление либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Смогу ли я слушать FM-радио на данном аппарате?

- Нет, в нем отсутствует необходимый радиоприемник.