Xiaomi Mi Mix 2
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высокое соотношение экрана к корпусу
- Топовая начинка
- Керамический корпус
- Автономность
- Поддержка двух Сим-карт
- NFC
- Расположение фронтальной камеры
- ПО требует доработки
- Нет 3.5 мм аудиоразъема
- Нет беспроводной зарядки
- Корпус не влагозащищен
- Отсутствует слот для microSD
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|81.05%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.8 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Черный керамический
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Mi Mix 2 не сильно отличается от своего предшественника в плане дизайна и характеристик, производитель лишь улучшил итак неплохую конструкцию. Задняя крышка изготовлена из стойкой к царапинам керамики, а боковые рамки выполнены из алюминия, который отлично поглощает удары. Лицевая панель, очевидно, защищена стеклом — это Corning Gorilla Glass 4.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Согласно отзывам, этот телефон работает очень шустро, его оболочка MIUI 9 на базе Android 7.1.2 предлагает отличный пользовательский опыт, хотя первые сборки программного обеспечения не лишены недочетов. Будем надеяться, что вскоре все ошибки в коде будут исправлены.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
К недостаткам Xiaomi Mi Mix второго поколения можно также отнести отсутствие беспроводной зарядки, хотя быстрая зарядка и мощный аккумулятор на 3400 мАч компенсируют это. В режиме ожидания, по заявлениям производителя, смартфон способен проработать до 350 часов, а в режиме разговора он продержится близко 15 часов. В комплекте идет адаптер питания с мощностью на выходе 2А.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.4 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|40.82 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.77 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол
Цены на Xiaomi Mi Mix 2
FAQ - Ответы на частые вопросы
Царапается ли этот смартфон?
- Как и стекло, его керамический корпус отлично противостоит царапинам, которые могут образоваться в результате повседневного использования.
Поддерживает ли Xiaomi Mi Mix бесконтактные платежи?
- Конечно, вы можете установить приложение Android Pay и оплачивать покупки с помощью телефона в России.
Когда Ми Микс 2 обновится до Android Oreo?
- К сожалению, неизвестно когда именно это произойдет, однако можно с уверенностью сказать, что компания Ксиаоми выпустит желаемое обновление либо в конце текущего года, либо в начале следующего.
Смогу ли я слушать FM-радио на данном аппарате?
- Нет, в нем отсутствует необходимый радиоприемник.