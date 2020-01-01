Могут ли дозвониться на вторую сим-карту, если первая активна?

- В этой модели установлен модем, который хотя и поддерживает две сим-карт, но не способен обслуживать их одновременно. Это значит, если одна активна, то вторая теряет связь.

Какие наушники подойдут для Xiaomi Mi Mix 2S?

- Аппарат поддерживает любые наушники, которые подключаются по USB Type-C. Он лишен обычного 3.5 мм разъема, поэтому вам придется покупать Type-C-совместимые.

Сертифицирован ли смартфон по стандарту IP67 или IP 68?

- Нет, не сертифицирован ни по одному из этих стандартов, а значит он не защищен от воды.