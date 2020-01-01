Xiaomi Mi Mix 2S
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Автофокус работает быстро, и хорошо отслеживает положение объектов в объективе
- Экран яркий с великолепной цветопередачей
- Эффективная стабилизация изображения
- Есть и быстрая, и беспроводная зарядка
- Bluetooth последней версии
- Отсутствует слот для расширения встроенной памяти
- Значительная потеря деталей, независимо от того, в каких условиях происходит съемка
- Нет стандартного 3.5 мм аудиоразъема
- Смартфон лишен FM-радио
- Всего два варианта расцветки корпуса
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|82.21%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|150.8 мм
|Ширина
|74.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Mi Mix 2S — третий аппарат линейки, который может похвастаться превосходным соотношением дисплея к корпусу и двойной камерой с оптическим стабилизатором. Рамки по краям настолько тонкие, что кажется, будто экран и окружающая среда одно целое.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Характеристики Ксиаоми Ми Микс 2С соответствуют стоимости. Все доступные конфигурации без исключения полагаются на топовый процессор Snapdragon 845, ядра которого функционируют на тактовой частоте 2.8 ГГц. Обработкой графики занимается ускоритель Adreno 630. По отзывам, такое сочетания позволяет получить комфортный уровень геймплея во всех современных играх, включая PUBG Mobile, Asphalt 9 и других играх.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|11.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:04 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|40.82 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Смартфон получил двойную камеру сзади которая состоит из пары 12-мегапиксельных сенсоров, — это основной обычный объектив, а второй — телеобъектив с оптическим приближением. Там же разместилась двухтоновая вспышка, использующая энергоэффективные светодиоды. Спереди оказалась 5-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом (85 градусов).
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.542 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.593 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Mi Mix 2S
FAQ - Ответы на частые вопросы
Могут ли дозвониться на вторую сим-карту, если первая активна?
- В этой модели установлен модем, который хотя и поддерживает две сим-карт, но не способен обслуживать их одновременно. Это значит, если одна активна, то вторая теряет связь.
Какие наушники подойдут для Xiaomi Mi Mix 2S?
- Аппарат поддерживает любые наушники, которые подключаются по USB Type-C. Он лишен обычного 3.5 мм разъема, поэтому вам придется покупать Type-C-совместимые.
Сертифицирован ли смартфон по стандарту IP67 или IP 68?
- Нет, не сертифицирован ни по одному из этих стандартов, а значит он не защищен от воды.
Оценка пользователей
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