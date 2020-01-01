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Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2S
Дисплей
59
Производительность
61
Батарея
63
Камера
62
Итоговая оценка
64
Класс Флагман
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Автофокус работает быстро, и хорошо отслеживает положение объектов в объективе
  • Экран яркий с великолепной цветопередачей
  • Эффективная стабилизация изображения
  • Есть и быстрая, и беспроводная зарядка
  • Bluetooth последней версии
  • Отсутствует слот для расширения встроенной памяти
  • Значительная потеря деталей, независимо от того, в каких условиях происходит съемка
  • Нет стандартного 3.5 мм аудиоразъема
  • Смартфон лишен FM-радио
  • Всего два варианта расцветки корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс 2S
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 82.21%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
485 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Mix 2S
Инфо
Высота 150.8 мм
Ширина 74.9 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Керамика
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.21%

Xiaomi Mi Mix 2S — третий аппарат линейки, который может похвастаться превосходным соотношением дисплея к корпусу и двойной камерой с оптическим стабилизатором. Рамки по краям настолько тонкие, что кажется, будто экран и окружающая среда одно целое.

61

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Микс 2S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2380
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8897
Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1800
AnTuTu Benchmark 7
263471
AnTuTu Benchmark 8
338346

Характеристики Ксиаоми Ми Микс 2С соответствуют стоимости. Все доступные конфигурации без исключения полагаются на топовый процессор Snapdragon 845, ядра которого функционируют на тактовой частоте 2.8 ГГц. Обработкой графики занимается ускоритель Adreno 630. По отзывам, такое сочетания позволяет получить комфортный уровень геймплея во всех современных играх, включая PUBG Mobile, Asphalt 9 и других играх.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 11.4 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:04 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:01 ч.
Время просмотра видео
9:25 ч.
Время разговора (3G)
16:25 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Mix 2S
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 40.82 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
101
Качества видео
88
Итоговая оценка камеры
97

Смартфон получил двойную камеру сзади которая состоит из пары 12-мегапиксельных сенсоров, — это основной обычный объектив, а второй — телеобъектив с оптическим приближением. Там же разместилась двухтоновая вспышка, использующая энергоэффективные светодиоды. Спереди оказалась 5-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом (85 градусов).

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
70

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.542 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.593 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Mix 2S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Mix 2S

FAQ - Ответы на частые вопросы

Могут ли дозвониться на вторую сим-карту, если первая активна?

- В этой модели установлен модем, который хотя и поддерживает две сим-карт, но не способен обслуживать их одновременно. Это значит, если одна активна, то вторая теряет связь.

Какие наушники подойдут для Xiaomi Mi Mix 2S?

- Аппарат поддерживает любые наушники, которые подключаются по USB Type-C. Он лишен обычного 3.5 мм разъема, поэтому вам придется покупать Type-C-совместимые.

Сертифицирован ли смартфон по стандарту IP67 или IP 68?

- Нет, не сертифицирован ни по одному из этих стандартов, а значит он не защищен от воды.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (17 голосов)

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