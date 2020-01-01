Xiaomi Mi Mix 3 дарит очень положительные впечатления благодаря своему безрамочному экрану. Рамки удалось уменьшить за счет механизма слайдера, и когда вы опускаете лицевую панель большим пальцев, вам открывается доступ к фронтальной камере. Такое решение позволило китайской компании отказаться от вырезов дисплее.

Его диагональ в 6.39 дюйма покажется большой, однако за счет тонких рамок, пользоваться “лопатой” становится действительно намного удобнее, чем другими моделями серии. Вытянутое соотношение сторон 19.5:9 позитивно сказывается на форм-факторе, а значит и на том, как телефон лежит в руке.