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Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3
Дисплей
69
Производительность
64
Батарея
69
Камера
75
Итоговая оценка
69
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Необычный дизайн (механизм слайдера)
  • Отличная автономность
  • Качественный дисплей
  • Есть NFC (Android Pay)
  • Большой объем памяти
  • Быстрый двухдиапазонный Wi-Fi
  • Нет влагозащиты
  • Отсутствует поддержка microSD
  • Проблемы с автофокусом при смене сцены
  • Нет аналогового аудиоразъема
  • Падение производительности из-за перегрева

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс 3
69

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.27%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
632 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Mix 3
Инфо
Высота 157.8 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 218 граммов
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.27%

Xiaomi Mi Mix 3 дарит очень положительные впечатления благодаря своему безрамочному экрану. Рамки удалось уменьшить за счет механизма слайдера, и когда вы опускаете лицевую панель большим пальцев, вам открывается доступ к фронтальной камере. Такое решение позволило китайской компании отказаться от вырезов дисплее.

Его диагональ в 6.39 дюйма покажется большой, однако за счет тонких рамок, пользоваться “лопатой” становится действительно намного удобнее, чем другими моделями серии. Вытянутое соотношение сторон 19.5:9 позитивно сказывается на форм-факторе, а значит и на том, как телефон лежит в руке.

64

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Микс 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2349
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8458
Geekbench 5 (одноядерный)
515
Geekbench 5 (многоядерный)
2303
AnTuTu Benchmark 7
291882
AnTuTu Benchmark 8
340851

Технические характеристики Mi Max 3 не лишены изъянов. Например, он не имеет влагозащиты, 3.5 мм аудиоразъема для подключения наушников и слота для карты памяти.

Ознакомившись с отзывами пользователей Ксиаоми Ми Микс 3, мы поняли, что смартфон выигрывает у своих конкурентов за счет цены, наличия NFC (во многих случаях), USB Type-C 1.0, операционной системы Android Oreo, которая обладает последней версией MIUI, а также большого объема встроенной памяти.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 17.7 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:03 ч.
Время просмотра видео
13:57 ч.
Время разговора (3G)
21:35 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Mix 3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5760 x 4312
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 19 мм
Размер пикселя 1.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
108
Качества видео
93
Итоговая оценка камеры
103
80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
73 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Mix 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Mix 3

FAQ - Ответы на частые вопросы

Удобно ли пользоваться механизмом слайдера в Xiaomi Mi Mix 3?

- Смартфон оборудован специальными магнитами, которые играют роль доводчиков. Слайдер сам не откроется, поэтому беспокоиться не нужно. Таким образом, этот механизм очень удобен в повседневном использовании, учитывая то, как сильно такое решение помогло увеличить полезную площадь фронтальной панели.

Есть ли в смартфоне индикатор уведомлений?

- Ксиаоми Ми Микс 3 оборудован отдельным RGB-индикатором на передней панели для уведомлений.

Сильно ли снижается видимость картинки на экране под яркими лучами солнца?

- В этом плане нет никаких проблем. Экран и стекло, которое его защищает, отбивают минимум света, а значит картинка всегда остается хорошо читаемой.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (23 голосов)

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