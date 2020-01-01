Xiaomi Mi Mix 3
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Необычный дизайн (механизм слайдера)
- Отличная автономность
- Качественный дисплей
- Есть NFC (Android Pay)
- Большой объем памяти
- Быстрый двухдиапазонный Wi-Fi
- Нет влагозащиты
- Отсутствует поддержка microSD
- Проблемы с автофокусом при смене сцены
- Нет аналогового аудиоразъема
- Падение производительности из-за перегрева
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.27%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|Ширина
|74.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|218 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Mi Mix 3 дарит очень положительные впечатления благодаря своему безрамочному экрану. Рамки удалось уменьшить за счет механизма слайдера, и когда вы опускаете лицевую панель большим пальцев, вам открывается доступ к фронтальной камере. Такое решение позволило китайской компании отказаться от вырезов дисплее.
Его диагональ в 6.39 дюйма покажется большой, однако за счет тонких рамок, пользоваться “лопатой” становится действительно намного удобнее, чем другими моделями серии. Вытянутое соотношение сторон 19.5:9 позитивно сказывается на форм-факторе, а значит и на том, как телефон лежит в руке.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8, 10 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики Mi Max 3 не лишены изъянов. Например, он не имеет влагозащиты, 3.5 мм аудиоразъема для подключения наушников и слота для карты памяти.
Ознакомившись с отзывами пользователей Ксиаоми Ми Микс 3, мы поняли, что смартфон выигрывает у своих конкурентов за счет цены, наличия NFC (во многих случаях), USB Type-C 1.0, операционной системы Android Oreo, которая обладает последней версией MIUI, а также большого объема встроенной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|17.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|19 мм
|Размер пикселя
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.448 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.568 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi Mix 3
FAQ - Ответы на частые вопросы
Удобно ли пользоваться механизмом слайдера в Xiaomi Mi Mix 3?
- Смартфон оборудован специальными магнитами, которые играют роль доводчиков. Слайдер сам не откроется, поэтому беспокоиться не нужно. Таким образом, этот механизм очень удобен в повседневном использовании, учитывая то, как сильно такое решение помогло увеличить полезную площадь фронтальной панели.
Есть ли в смартфоне индикатор уведомлений?
- Ксиаоми Ми Микс 3 оборудован отдельным RGB-индикатором на передней панели для уведомлений.
Сильно ли снижается видимость картинки на экране под яркими лучами солнца?
- В этом плане нет никаких проблем. Экран и стекло, которое его защищает, отбивают минимум света, а значит картинка всегда остается хорошо читаемой.
Оценка пользователей
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