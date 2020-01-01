Xiaomi Mi Mix Alpha получил невероятно красивый 4D-экран, который обволакивает корпус со всех четырех сторон. Его соотношение к корпусу составляет 180.8 процентов, чего вы не увидите ни на одном другом смартфоне. Диагональ панели составляет 7.92 дюйма, а значит это уже даже не фаблет, а полноценный планшет.