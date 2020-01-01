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Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi Mix Alpha
Дисплей
69
Производительность
87
Батарея
82
Камера
78
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Гибкий 7.92-дюймовый дисплей с соотношение к корпусу 180.8%
  • Прочный корпус из титана и керамики – выдерживает сильные удары
  • Высокая производительность и большой объем памяти
  • 108-мегапиксельная камера
  • Нельзя увеличить объем встроенного накопителя
  • Большие габариты – соответствующий вес
  • Относительно маленький аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс Альфа
69

Экран

Тип OLED
Размер 7.92 дюймов
Разрешение 2088 x 2250 пикселей
Соотношение сторон 9.7:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 180.8%

Xiaomi Mi Mix Alpha получил невероятно красивый 4D-экран, который обволакивает корпус со всех четырех сторон. Его соотношение к корпусу составляет 180.8 процентов, чего вы не увидите ни на одном другом смартфоне. Диагональ панели составляет 7.92 дюйма, а значит это уже даже не фаблет, а полноценный планшет.

66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Mix Alpha
Инфо
Высота 154.3 мм
Ширина 72.3 мм
Толщина 10.4 мм
Вес 241 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
180.8%
87

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Микс Альфа и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2266 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3849
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11601
Geekbench 5 (одноядерный)
745
Geekbench 5 (многоядерный)
2653
AnTuTu Benchmark 7
397930
AnTuTu Benchmark 8
488657
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 11
82

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (60% за 25 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Mix Alpha
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (108 МП + 12 MP + 20 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера

Преимущество аппарата в том, что фронталка использует три объектива основной камеры, а значит качество фотографий у них одинаково хорошее. На главный объектив можно делать умопомрачительные 108-мегапиксельные кадры. Есть даже лазерный автофокус и 2-кратное приближение объектов. Однако, из-за отсутствия оптического стабилизатора, трудно снять четкий снимок в движении.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China
50

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (40 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Mix Alpha могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Mix Alpha

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (26 голосов)

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