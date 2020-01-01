Xiaomi Mi Mix Alpha
Дисплей
69
Производительность
87
Батарея
82
Камера
78
Итоговая оценка
78
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Гибкий 7.92-дюймовый дисплей с соотношение к корпусу 180.8%
- Прочный корпус из титана и керамики – выдерживает сильные удары
- Высокая производительность и большой объем памяти
- 108-мегапиксельная камера
- Нельзя увеличить объем встроенного накопителя
- Большие габариты – соответствующий вес
- Относительно маленький аккумулятор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс Альфа
69
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|7.92 дюймов
|Разрешение
|2088 x 2250 пикселей
|Соотношение сторон
|9.7:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|180.8%
Xiaomi Mi Mix Alpha получил невероятно красивый 4D-экран, который обволакивает корпус со всех четырех сторон. Его соотношение к корпусу составляет 180.8 процентов, чего вы не увидите ни на одном другом смартфоне. Диагональ панели составляет 7.92 дюйма, а значит это уже даже не фаблет, а полноценный планшет.
66
Дизайн и корпус
|Высота
|154.3 мм
|Ширина
|72.3 мм
|Толщина
|10.4 мм
|Вес
|241 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
180.8%
87
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2266 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3849
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11601
Geekbench 5 (одноядерный)
745
Geekbench 5 (многоядерный)
2653
AnTuTu Benchmark 7
397930
AnTuTu Benchmark 8
488657
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark - 36 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 11
82
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (60% за 25 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
78
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 12 MP + 20 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Преимущество аппарата в том, что фронталка использует три объектива основной камеры, а значит качество фотографий у них одинаково хорошее. На главный объектив можно делать умопомрачительные 108-мегапиксельные кадры. Есть даже лазерный автофокус и 2-кратное приближение объектов. Однако, из-за отсутствия оптического стабилизатора, трудно снять четкий снимок в движении.
85
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China
50
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (40 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Mix Alpha могут отличаться в зависимости от региона.