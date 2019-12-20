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Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10
Дисплей
72
Производительность
55
Батарея
84
Камера
88
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий AMOLED дисплей с цветовым пространством DCI-P3
  • Все камеры отлично снимают при дневном освещении
  • Процессор Snapdragon работает быстро и не перегревается
  • Быстро заряжается – 30-ваттный адаптер питания в комплекте
  • MIUI 11 предустановлена из коробки
  • В условиях слабого освещения качество фото вполне стандартные
  • Отсутствует защита от влаги
  • Качество видео среднего уровня, независимо от объектива

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Ноут 10
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
589 нит

Экран телефона можно назвать умным, поскольку он самостоятельно меняет контрастность в зависимости от уровня освещения окружающей среды. Это AMOLED-панель, поэтому цветопередача, максимальная яркость и углы обзора не доставляют неудобств.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Note 10
Инфо
Высота 157.8 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.8%

Xiaomi Mi Note 10 получил привычный для бренда внешний вид. Задняя крышка защищена стеклом Gorilla Glass 5, но, несмотря на глянцевую поверхность, она почти не собирает отпечатки пальцев. Предложенные цвета характеризуются градиентным оформлением, благодаря чему смартфон выглядит современно. Края передней панели слегка загнуты, а в дисплее присутствует каплевидный вырез.

55

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Ноут 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2496
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6736
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1737
AnTuTu Benchmark 7
211247
AnTuTu Benchmark 8
260210

Смартфон оказался не дешевым, но внутри у него установлен процессор среднего ценового диапазона. Он предлагает высокую производительность, но хочется премиальный Snapdragon 855. Snapdragon 730G не такой производительный в бенчмарках, но в реальных тестах он показывает отличные результаты. Интерфейс практически никогда не подтормаживает, даже в модели с 6 ГБ оперативной памяти.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 11 ГБ

С MIUI 11 появился ночной режим, который можно использовать вместо темной темы или включать его по расписанию. В купе с технологией AMOLED он позволяет сэкономить несколько процентов заряда.

84

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:32 ч.
Время просмотра видео
22:20 ч.
Время разговора (3G)
33:34 ч.

По современным меркам корпус Mi Note 10 считается тонким, но производитель сумел поместить туда большой аккумулятор на 5260 мАч. Благодаря ему смартфон смело может жить сутки от одной зарядки. Использование устройства в щадящем режиме позволит выжать 2 или даже 3 дня работы.

88

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Note 10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 4x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
130
Качества видео
102
Итоговая оценка камеры
121

Основную камеру смартфона называют пентакамерой, поскольку здесь используется 5 объективов. Гордостью Xiaomi Mi Note 10 является главный объектив на 108 мегапикселей, но он сможет порадовать отличными кадрами только при дневном освещении. В этих условиях детализация снимков получается просто превосходной, однако иногда смартфон не справляется с обработкой неба, поэтому пересвечивается.

Съемка в ночное время в условиях городского освещения наверняка порадует, и небо не превращается в смазанную область. Сверхширокоугольная оптика является вполне стандартной, имея изъян в плане детализации, хотя в ее кадр помещается намного больше информации, чем в обычный.

Портретные фотографии получаются достойными, камера отлично разделяет фон и объект съемки. Плюс в том, что глубину размытия можно настроить даже после съемки.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
66 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Note 10

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (296 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Hasan 05 сентября 2020 20:29
Здравствуйте призводитили это вообще дорогие цена, Realme 6 pro ,чем этот телефон 8/128 Гб памяти камера и батарейка 5000 мач
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Максим 29 августа 2020 21:23
Купил себе такой телефон вчера (Xiaomi mi note 10). За 24 часа использования, напишу какие минусы я заметил... 1) когда телефон лежал на кровати, и я пальцам пытался открыть интернет, или нажать на какое-то значок, или даже просто что-то сделать, экран вообще не реагировал на меня. Но стоила мне взять его в руки, как всё нормально вдруг. Была очень странно. Положил телефон опять на кровать и опять тоже самое. И взяв в руки, телефон снова начал реагировать. Потом проблема вдруг исчезла. Но я так и не смог понять что эта была. Первый раз такое у меня. И как бы эта не звучала, я вчера в первые купил себе Xiaomi. До этого был был Huawei, Samsung, и разные фирмы. 2) очень быстро телефон садиться. Зарядил второй раз до 100%, и через час уже была 97%, при том что я снял телефон с зарядки, и больше его не трогал, пока не увидел что за час 3% куда-то ушли. Посмотрел куда ушло, и оказывается что почти все эти 3% ушли на экран, при том что я его вообще не трогал как снял с зарядки. Пока эта два минуса которые я заметил (если так можно сказать), за 24 часа использования телефона. Но в целом телефон очень хороший (честно), стоит своих денег, очень красивый, приятный, удобный, стильный, и камера тоже хорошая, мне нравится. Если дать оценку от 1 до 10, то я дам 8.2 Всем спасибо. Был максимально честным и откровенным пользователям
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Максим 30 августа 2020 23:27
Я понял почему у меня за час 3% упала. Всё дела в том что я включил опцию активный экран, что значит что постоянно на экране показывает время любого цвета на выбор, при выключенном экране. Эта функция очень красивая и удобная, вот куда и уходила зарядка. Так что, вторая проблема, больше не проблема. И сейчас я поднимаю оценку до 8.7 Эта чиста моя мысль... Насчёт того что можно была поставить процессор немного по лучше. То что сейчас есть и так хватает, но всё таки можно была на один уровень выше поставить. Я понимаю что от этого цена была бы дороже, но всё таки. Всем спасибо
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seoonly.ru 20 декабря 2019 13:03
хороший аппарат. Взял себе такой)) камера просто ппппппушка!
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