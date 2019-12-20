Xiaomi Mi Note 10
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой и яркий AMOLED дисплей с цветовым пространством DCI-P3
- Все камеры отлично снимают при дневном освещении
- Процессор Snapdragon работает быстро и не перегревается
- Быстро заряжается – 30-ваттный адаптер питания в комплекте
- MIUI 11 предустановлена из коробки
- В условиях слабого освещения качество фото вполне стандартные
- Отсутствует защита от влаги
- Качество видео среднего уровня, независимо от объектива
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Экран телефона можно назвать умным, поскольку он самостоятельно меняет контрастность в зависимости от уровня освещения окружающей среды. Это AMOLED-панель, поэтому цветопередача, максимальная яркость и углы обзора не доставляют неудобств.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Xiaomi Mi Note 10 получил привычный для бренда внешний вид. Задняя крышка защищена стеклом Gorilla Glass 5, но, несмотря на глянцевую поверхность, она почти не собирает отпечатки пальцев. Предложенные цвета характеризуются градиентным оформлением, благодаря чему смартфон выглядит современно. Края передней панели слегка загнуты, а в дисплее присутствует каплевидный вырез.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|825 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Смартфон оказался не дешевым, но внутри у него установлен процессор среднего ценового диапазона. Он предлагает высокую производительность, но хочется премиальный Snapdragon 855. Snapdragon 730G не такой производительный в бенчмарках, но в реальных тестах он показывает отличные результаты. Интерфейс практически никогда не подтормаживает, даже в модели с 6 ГБ оперативной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|11 ГБ
С MIUI 11 появился ночной режим, который можно использовать вместо темной темы или включать его по расписанию. В купе с технологией AMOLED он позволяет сэкономить несколько процентов заряда.
Батарея
|Объем
|5260 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
По современным меркам корпус Mi Note 10 считается тонким, но производитель сумел поместить туда большой аккумулятор на 5260 мАч. Благодаря ему смартфон смело может жить сутки от одной зарядки. Использование устройства в щадящем режиме позволит выжать 2 или даже 3 дня работы.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 4x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Основную камеру смартфона называют пентакамерой, поскольку здесь используется 5 объективов. Гордостью Xiaomi Mi Note 10 является главный объектив на 108 мегапикселей, но он сможет порадовать отличными кадрами только при дневном освещении. В этих условиях детализация снимков получается просто превосходной, однако иногда смартфон не справляется с обработкой неба, поэтому пересвечивается.
Съемка в ночное время в условиях городского освещения наверняка порадует, и небо не превращается в смазанную область. Сверхширокоугольная оптика является вполне стандартной, имея изъян в плане детализации, хотя в ее кадр помещается намного больше информации, чем в обычный.
Портретные фотографии получаются достойными, камера отлично разделяет фон и объект съемки. Плюс в том, что глубину размытия можно настроить даже после съемки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.107 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.392 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi Note 10
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