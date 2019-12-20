Тесты камеры от DxOMark

Основную камеру смартфона называют пентакамерой, поскольку здесь используется 5 объективов. Гордостью Xiaomi Mi Note 10 является главный объектив на 108 мегапикселей, но он сможет порадовать отличными кадрами только при дневном освещении. В этих условиях детализация снимков получается просто превосходной, однако иногда смартфон не справляется с обработкой неба, поэтому пересвечивается.

Съемка в ночное время в условиях городского освещения наверняка порадует, и небо не превращается в смазанную область. Сверхширокоугольная оптика является вполне стандартной, имея изъян в плане детализации, хотя в ее кадр помещается намного больше информации, чем в обычный.

Портретные фотографии получаются достойными, камера отлично разделяет фон и объект съемки. Плюс в том, что глубину размытия можно настроить даже после съемки.