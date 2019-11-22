Камера на 5 сенсоров получила большой набор возможностей, и качество снимков соответствующее. Днем фотографии получаются по-настоящему детализированными с отличной четкостью, что стало возможным благодаря оптической стабилизации и лазерной фокусировке. К сожалению, иногда во время записи видео картинка дергается. Сверхширокоугольные снимки тоже не без изъянов, им не хватает резкости.