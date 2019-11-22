Xiaomi Mi Note 10 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с премиальными характеристиками
- Быстрый и энергоэффективный процессор
- Камеры способны на детализированную картинку в условиях дневного освещения
- Поддерживает быструю зарядку
- Смартфон лишен влагозащиты
- Среднее качество видеосъемки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Xiaomi Mi Note 10 Pro получил изогнутый дисплей AMOLED, обладающий многими современными наворотами, такими как Активный дисплей, DC dimming для предотвращения мерцания и автоматическая настройка контрастности. Нет никаких вопрос к углам обзора, цветопередача соответствует флагманскому уровню и максимальная яркость высокая.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|825 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Быстродействие на высоте, однако все равно хочется видеть премиальный процессор Snapdragon 855 на смартфоне такого уровня. Решение Snapdragon 730G обладает серьезной вычислительной мощностью, которой хватает для любых современных игр, включая Asphalt 9 и PUBG Mobile.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|5260 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 4x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 5 сенсоров получила большой набор возможностей, и качество снимков соответствующее. Днем фотографии получаются по-настоящему детализированными с отличной четкостью, что стало возможным благодаря оптической стабилизации и лазерной фокусировке. К сожалению, иногда во время записи видео картинка дергается. Сверхширокоугольные снимки тоже не без изъянов, им не хватает резкости.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Телефон получил громкий динамик, а его недостаток в том, что он один. Это означает, что стереозвучание отсутствует. Звук достаточно хороший, особенно в наушниках.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.107 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.392 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi Note 10 Pro
Оценка пользователей
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