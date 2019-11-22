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Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Pro
Дисплей
72
Производительность
56
Батарея
90
Камера
88
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с премиальными характеристиками
  • Быстрый и энергоэффективный процессор
  • Камеры способны на детализированную картинку в условиях дневного освещения
  • Поддерживает быструю зарядку
  • Смартфон лишен влагозащиты
  • Среднее качество видеосъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Xiaomi Mi Note 10 Pro получил изогнутый дисплей AMOLED, обладающий многими современными наворотами, такими как Активный дисплей, DC dimming для предотвращения мерцания и автоматическая настройка контрастности. Нет никаких вопрос к углам обзора, цветопередача соответствует флагманскому уровню и максимальная яркость высокая.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Note 10 Pro
Инфо
Высота 157.8 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.8%
56

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Ноут 10 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2506
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6731
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1746
AnTuTu Benchmark 7
209548
AnTuTu Benchmark 8
257190

Быстродействие на высоте, однако все равно хочется видеть премиальный процессор Snapdragon 855 на смартфоне такого уровня. Решение Snapdragon 730G обладает серьезной вычислительной мощностью, которой хватает для любых современных игр, включая Asphalt 9 и PUBG Mobile.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
90

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
88

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 4x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 5 сенсоров получила большой набор возможностей, и качество снимков соответствующее. Днем фотографии получаются по-настоящему детализированными с отличной четкостью, что стало возможным благодаря оптической стабилизации и лазерной фокусировке. К сожалению, иногда во время записи видео картинка дергается. Сверхширокоугольные снимки тоже не без изъянов, им не хватает резкости.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Телефон получил громкий динамик, а его недостаток в том, что он один. Это означает, что стереозвучание отсутствует. Звук достаточно хороший, особенно в наушниках.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Note 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Note 10 Pro

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (195 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Stas 09 августа 2020 21:19
Как можно увидеть смарт с итоговой оценкой хотя бы 80?
0 Ответить
Наташа 22 ноября 2019 10:35
Простите, немного туплю 0 понятно, что динамик один и аппарат без наушников звучит в моно-режиме. Но при использовании наушников и прослушивании музыки - стерео запись звучит, как стерео или тоже, как моно?))
+8 Ответить
ВАС 22 ноября 2019 14:34
Стерео! конечно же)))))
+6 Ответить
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